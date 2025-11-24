Fito Páez anunció una nueva fecha en 2026 tras agotar entradas: precios, cuándo es y dónde comprar los tickets

Fito Páez anunció una nueva fecha luego de agotar la primera en el Arena de Villa Crespo en 2026. Cuándo es y el precio de las entradas.

El músico prepara el tour "Sale El Sol". Foto: Prensa Fito Páez

Fito Páez anunció un nuevo recital de cara a 2026 luego de agotar entradas para el 19 de marzo en el Arena de Villa Crespo. El consagrado artista se presentará en el marco del tour “Sale El Sol” y sumó una nueva fecha para el 20 de marzo, cuyas entradas ya están disponibles a la venta para el espectáculo de uno de los históricos del rock nacional.

El tour marca el inicio de una etapa completamente nueva en la vida artística de Fito: un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con precisión artesanal.

El músico se presentará el 19 de marzo de 2026 en el Arena de Villa Crespo Foto: Prensa Fito Páez

Luego de un año consagratorio con “Páez Tecknicolor” —la gira que recorrió España, Perú, Colombia y que cerrará en noviembre con presentaciones en Estados Unidos—, el artista se embarca ahora en un proyecto distinto, diseñado como una experiencia única, donde cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.

Recital de Fito Páez en marzo 2026: precio de las entradas

El show será el próximo 20 de marzo de 2026 y las entradas ya están disponibles para la venta a través del sitio oficial del Arena de Villa Crespo. Los precios son los siguientes:

Campo sentado

Sector F, G, H y J: $120.000

Sector K, L, M, y N: $90.000

Platea Baja

102, 103 y 104: $120.000

105, 106 y 107: $80.000

108, 109, 110, 111 y 112: $95.000

113, 114 y 115: $80.000

116, 117 y 118: $115.000

Platea Alta

De 301 a 305: $70.000

De 306 a 312: $55.000

De 313 a 317: $70.000

La actualidad de Fito Páez

El artista viene de coronarse con dos estatuillas en los Latin Grammy 2025 en las categorías “Mejor álbum de Rock” por Novela, la obra que comenzó a escribir en 1988 y culminó 36 años después; y “Mejor Canción de Rock” por Sale el sol.

De esta manera, Páez suma 13 Latin Grammy en su carrera, consolidando su legado como uno de los artistas más condecorados en la historia de la Academia Latina de Grabación.