Policial negro al estilo moderno: Sofía Gala protagoniza la película más impactante de HBO Max

La película dura aproximadamente una hora y media y fue altamente aclamada por la crítica. De qué se trata.

Natalia Natalia está protagonizada por Sofía Gala Foto: HBO MAX

Para los amantes de los policiales, los misterios sin resolver y el misterio argentino, llega una historia a HBO MAX con un gran elenco nacional que fue altamente aclamada en la crítica. Estamos hablando de “Natalia Natalia” (2022), protagonizada por Sofía Gala Castiglione, Diego Velázquez y Valentina Bassi.

Esta película de 99 minutos marcó la reaparición de Juan Bautista Stagnaro, el mítico director de cine que había filmado su último largometraje hace diez años. Dueño de películas como “El Séptimo Arcangel” y “El Amateur” y aclamado guionista de “Un Gallo para Esculapio”, la violenta serie protagonizada por Peter Lanzani y Luis Brandoni, su estilo sentó un precedente en el género policial.

En “Natalia Natalia” (cuya referencia deviene del término policial N.N, que se refiere a un cuerpo no identificado), Stagnaro pone en valor la actuación de Sofía Gala como una protagonista extraña, irónica, pero muy involucrada en causas sociales.

¿De qué se trata la película “Natalia Natalia”?

El film cuenta la historia de Silvia Monteferrante, una profesora de literatura cuya vida se derrumba tras la muerte sospechosa de su exmarido, un subinspector de la Policía Bonaerense.

Decidida a averiguar la verdad por su cuenta, Silvia descubre que él formaba parte de una red de corrupción policial y gestionaba fondos negros. Esto la convierte en blanco de peligrosos perseguidores, mientras se adentra en un intrincado thriller de cine negro cargado de misterios, traiciones y secretos ocultos. A lo largo de la trama, asistimos a su transformación: de una mujer ordinaria a una investigadora audaz y decidida.

Sofía Gala construye una interpretación intensa y visceral, sosteniendo casi todo el peso emocional del film. Su personaje transmite vulnerabilidad, rabia y resistencia, alejándose de estereotipos y apostando por una mujer que lucha por redefinirse en un entorno hostil.