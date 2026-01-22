Streaming: dónde ver las películas nominadas a los Premios Oscar 2026
“Golden”, “KPop Demon Hunters“, “Una batalla tras otra“ y el filme protagonizado por Timothée Chalamet lograron posicionarse con fuerza entre los candidatos. Dónde ver las nominaciones.
Las nominaciones a los Premios Oscar 2026 se dieron a conocer este jueves y confirmaron a varias de las películas que ya figuraban como favoritas, además de dejar algunas sorpresas por parte de la Academia.
Títulos como “Golden”, “KPop Demon Hunters“, “Una batalla tras otra“ y el filme protagonizado por Timothée Chalamet lograron posicionarse con fuerza entre los candidatos. Sin embargo, en Argentina se aguardaba con ilusión una nominación para “Belén“, que finalmente no se concretó.
En la misma línea, el público mexicano también siguió el anuncio con expectativa por una posible mención a Guillermo del Toro, algo que tampoco ocurrió en esta edición.
Cuándo se entregan los Oscars 2026
La 98° edición de los Premios de la Academia se realizará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, y se transmitirá a partir de las 20 horas por TNT y HBO Max.
La gala suele durar entre tres horas y media y cuatro horas, con categorías principales, números musicales y discursos de premiados.
Dónde ver las películas nominadas
Varias de las películas más comentadas del momento ya se pueden ver en distintas plataformas de streaming, mientras que otras continúan en cartelera.
“Bugonia” está disponible en la plataforma de streaming Prime Video. “F1” se puede ver a través de Apple TV+. “Frankenstein” y “Train Dreams” forman parte del catálogo de Netflix, mientras que “One Battle After Another” y “Sinners” se encuentran disponibles en HBO Max.
Por su parte, “Sentimental Value”, “Hamnet”, “Marty Supreme” y “The Secret Agent” también se pueden ver a través de la plataforma de streaming de Prime Video.
Lista completa de los nominados a los Oscars 2026
Mejor actriz de Reparto
- Elle Fanning — Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lileaas — Sentimental Value
- Amy Madigan — Weapons
- Wunmi Mosaku — Sinners
- Teyana Taylor — Sinners
Maquillaje y Peluquería
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Mejor cortometraje Animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
Mejor guion Original
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor Cortometraje
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro — One Battle after Another
- Jacob Elordi — Frankenstein
- Delroy Lindo — Sinners
- Sean Penn — One Battle after Another
- Stellan Skarsgård — Sentimental Value
Mejor Cast
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sinners
Mejor Vestuario
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Mejor Canción Original
- Relentless — Dear Me
- Golden — KPop Demon Hunters
- I Lied to You — Sinners
- Sweet Dreams of Joy — Viva Verdi
- Train Dreams — Train Dreams
Mejor Documental
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor cortometraje Documental
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfect in Strangeness
Mejor Película Internacional
- The Secret Agent
- It Was Just an Accident
- Sentimental Value
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Mejor película Animada
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor Montaje
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor Sonido
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirat
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World: Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Mejor Actor
- Timothée Chalamet — Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio — One Battle After Another
- Ethan Hawke — Blue Moon
- Michael B. Jordan — Sinners
- Wagner Moura — The Secret Agent
Mejor Actriz
- Jessie Buckley — Hamnet
- Roser Byrne — If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson — Song Sung Blue
- Renate Reinsve — Sentimental Value
- Emma Stone — Bugonia
Mejor Director
- Chloé Zhao — Hamnet
- Josh Safdie — Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson — One Battle After Another
- Joachim Trier — Sentimental Value
- Ryan Coogler — Sinners
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams