Gran Hermano, Santiago del Moro. Foto: captura Telefe.

A pocas semanas del estreno de Gran Hermano “Generación Dorada“, el reality ya empieza a generar expectativa. En las últimas horas, el programa LAM filtró algunos de los nombres que estarían confirmados para ingresar a la casa, y la lista no tardó en sorprender a todos.

Este miércoles, Ángel de Brito contó que los participantes ya hicieron la sesión de fotos oficial, aunque Pilar Smith aclaró que eso no significa que tengan un lugar asegurado en GH.

“Pese a tomarse las fotos, no significa que sea una realidad su ingreso”, remarcó la periodista. Sorprendida por la información, Denise Dumas preguntó: “¿De todos los que están haciendo las fotos, nadie tiene asegurado entrar tampoco?”.

Gran Hermano, generación dorada. Foto: X

Uno de los primeros nombres que dijeron fue el de Divina Gloria, actriz, comediante y cantante que está desaparecida de la TV hace tiempo. Después nombraron a Alejandra Majluf, reconocida por ser actriz de cine, teatro y televisión argentina.

Luego, en la lista sigue Kennys Palacios, peluquero y amigo íntimo de Wanda Nara. Por otro lado, también nombraron a Franco Poggio, novio de Lizardo Ponce. Además, Inés Lucero también fue nombrada y es reconocida por su paso en el reality Survivor, en el 2024. El último nombre que se filtró fue el de Emanuel Di Gioia, ex participante de Gran Hermano que tuvo un fuerte cruce con Jorge Rial, quien era el conductor en ese momento.

Quiénes serán los analistas de Gran Hermano

Por otro lado, confirmaron quiénes serán los analistas y comentaristas de Gran Hermano “Generación Dorada”. Según Mariana Brey, el equipo estará formado por Sol Pérez, Eliana Guercio, Laura Ubfal, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet, Tato y Eugenia. Además, ella también formará parte dos veces por semana.

“En La noche de los ex están armando algo distinto porque van a rotar varios de los analistas, pero van a estar participantes de la historia de Gran Hermano que aún no tuvieron la posibilidad de estar. El sábado 7 de marzo arranca”, adelantó Robertito Funes Ugarte.