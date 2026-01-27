Gran Hermano. Foto: Telefe.

La espera terminó: vuelve Gran Hermano a la pantalla de Telefe. El próximo 23 de febrero se volverán a encender las luces de la casa más famosa del país bajo el sello “Generación Dorada”.

Según los rumores que comenzaron a trascender, esta nueva temporada será distinta al resto. A 25 años de su desembarco en la televisión argentina, el formato busca reinventarse bajo la conducción de Santiago del Moro, quien volverá a ponerse al frente del reality que rompió todos los récords de audiencia en sus últimas ediciones.

Vuelve Gran Hermano a la pantalla de Telefe. Video: Instagram.

“Generación Dorada”: una edición aniversario

Bajo el sello “Generación Dorada”, Telefe apuesta a una renovación total del reality más famoso del país. Si bien el hermetismo sobre el casting y las nuevas reglas es absoluto, el título sugiere un homenaje a la historia de Gran Hermano o un giro drástico en el perfil de los participantes que buscarán la gloria en este aniversario de plata.

El Big Show regresará al prime time a finales de febrero para competir directamente por el liderazgo del año, marcando el retorno oficial de la “hermanitis” a la agenda mediática nacional.

Gran Hermano, generación dorada. Foto: X

Gran Hermano “Generación Dorada” ya tiene algunos famosos confirmados: quiénes son y cuándo empieza

Semanas atrás Yanina Latorre filtró algunos nombres de los famosos que ya están confirmados para ingresar a la nueva edición de Gran Hermano “Generación Dorada”.

Según trascendió, el reality show llega a la pantalla de Telefe el próximo 2 de febrero. “Según ellos están confirmados o el entorno que los maneja y, según (Santiago) Del Moro, hay gente que está muy avanzada, que pasó mucha prueba, mucho casting, mucho control”, informó la conductora de SQP.

“Una de las primeras personas que está convocada y que está muy avanzada es Kennys Palacios, el peluquero, maquillador de Wanda Nara”, agregó en su programa. Luego opinó: “Me gusta Kennys. Muy tejedor, pero muy mentiroso”.

Los confirmados para Gran Hermano generación dorada. Video: América TV.

“Segundo confirmado: Alex Caniggia. Para mí es un chico de reality. Se va a enojar, va a putear a todos”, dijo Yanina Latorre. “Tercera persona que está tratando de entrar y avanzó bastante. Castineó, fue aprobada, la llamaron mucho. Es una mujer reality, salió de un reality. Es quilombera, muy quilombera. Samanta Farjat”, reveló el último nombre.

Los participantes de Gran Hermano se suelen mantener en anonimato hasta la fecha de estreno del reality, para proteger la reacción genuina de la audiencia, llegando incluso a bajar personajes de la competencia minutos antes de entrar a la casa más famosa del país si se filtra su ingreso.

Por esta razón, habrá que esperar hasta la fecha de estreno para ver si estos nombres finalmente participan de la nueva edición de Gran Hermano.