El Diablo Viste a la Moda. Foto: 20th Century Studios LA

En las últimas horas se publicó el tráiler oficial de la secuela de “El Diablo Viste a la Moda”, con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci a sus icónicos protagónicos, a casi dos décadas de la primera película.

Según trascendió, “El Diablo Viste a la Moda 2″ se estrenaría el próximo 30 de abril en Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos se estrena al día siguiente.

Qué se sabe sobre el filme “El Diablo viste a la Moda 2“

Según lo que se puede apreciar en el tráiler, Andy vuelve a caer en Runway como la nueva editora de especiales, sumándose a Miranda Priestly para intentar salvar la revista, que quedó obsoleta en una actualidad donde ya no se leen revistas.

En un giro inesperado de eventos, quien tiene el poder y el dinero para ayudar a Runway es Emily, la antigua asistente de Miranda que ahora es ejecutiva de alto nivel en un conglomerado de lujo.

El Diablo Viste a la Moda. Foto: 20th Century Studios LA

La nueva historia promete drama, ironía y un choque generacional entre el poder tradicional de las revistas y la influencia arrolladora de lo digital. Y lo más atractivo: una Emily empoderada, con el control que Miranda alguna vez tuvo.

Dónde ver y de qué trata “La idea de ti”, la película de Anne Hathaway

Anne Hathaway y Nicholas Galitzine protagonizan “La idea de ti”, una comedia romántica que se puede ver en streaming y que es muy aclamada por los fanáticos del género.

El filme sigue a una pareja de amplia diferencia de edad que enfrenta el acoso público y mediático. “Basada en la aclamada historia de amor contemporánea del mismo nombre, La idea de ti se centra en Solène (Anne Hathaway), una mamá soltera de 40 años que comienza un inesperado romance con el joven de 24 años Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), el vocalista principal de August Moon, la boy band más famosa del planeta”, dice la sinopsis oficial de la película.

“La idea de ti” se encuentra disponible en la plataforma Amazon Prime Video y es apta para mirar durante un fin de semana.