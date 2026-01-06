Aumenta la preocupación en Argentina por la suba de casos de “supergripe” H3N2 y la duda sobre una circulación anticipada del virus

El último Boletín Epidemiológico Nacional confirmó nuevos diagnósticos con la variante K del virus H3N2 en cinco jurisdicciones distintas.

Se multiplican los casos de gripe en Argentina. Foto: REUTERS

El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS) secuenció 18 muestras de H3N2, de las cuales la mitad correspondió al subclado K. De este modo, el último Boletín Epidemiológico Nacional informó nueve casos confirmados de gripe H3N2 subclado K en Argentina, en una cifra que aumenta la inquietud de las autoridades nacionales por la velocidad de propagación y el bajo nivel de inmunización en la población.

Los diagnósticos, realizados entre el 18 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, corresponden a Buenos Aires, CABA, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén. Asimismo, se identificaron infecciones del subclado K en todos los grupos etarios: cinco correspondieron a personas internadas y cuatro a pacientes ambulatorios. Hasta el momento, no se reportaron fallecimientos asociados a esta nueva variante de gripe.

La variante K del virus H3N2 altera a las autoridades sanitarias en todo el mundo. Foto: REUTERS

La importancia de este dato radica en cómo se está contagiando actualmente la supergripe en el país ya que, cuando se pusieron a analizar los antecedentes de viaje de los pacientes afectados, concluyeron que sólo 2 de los 9 casos pertenecientes al subclado K consignan haber estado en el exterior antes de contraer la enfermedad, puntualmente en Europa. De este modo, aumentan las versiones que indican que ya empieza a haber circulación de la nueva cepa en territorio argentino de manera prematura.

Otro aspecto importante es que 14 de los 18 casos analizados por el Malbrán no registraban antecedentes de vacunación. En cuanto a la división por sexo, “el 61 por ciento de los casos con secuenciación de influenza son de sexo masculino y, en particular los del subclado K se distribuyeron entre 6 casos de sexo masculino y 3 de sexo femenino”, dice el informe.

La inquietud está puesta en la posible evolución del virus en Argentina a partir de lo que ya ocurre en el hemisferio norte, que atraviesa el invierno. En ese contexto, en las últimas horas trascendió que durante la semana que concluyó el 27 de diciembre, el Departamento de Salud del estado de Nueva York reportó un récord de hospitalizaciones por gripe: fueron 4.546 casos, lo que representó un incremento del 24% en comparación con las 3.666 internaciones registradas en la semana previa.

Recomendaciones ante el aumento de casos de “supergripe”

Ante este panorama, el Ministerio de Salud de Córdoba y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria conformaron un comité de especialistas con el objetivo de reforzar la vigilancia epidemiológica, anticipar la disponibilidad de vacunas y promover acciones de concientización.

En la misma línea, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Sociedad Argentina de Infectología subrayaron la necesidad de sostener una alta cobertura de vacunación en los grupos de riesgo, entre ellos adultos mayores, personas gestantes, niños pequeños, pacientes con enfermedades crónicas y personas inmunocomprometidas.

Las vacunas contra la gripe H3N2.

Asimismo, las autoridades sanitarias aconsejan extremar las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes y el uso de barbijo ante la presencia de síntomas respiratorios. Frente a fiebre, tos o malestar general, se recomienda evitar la asistencia a ámbitos laborales o educativos y realizar una consulta médica.

Síntomas de la gripe H3N2