Cine. Foto: Unsplash.

En el marco de la agenda cultural de verano “Casa Abierta”, el municipio de Vicente López continúa durante febrero con su amplia programación de cine gratis, con funciones en salas y al aire libre para toda la familia.

El Cine Teatro York, ubicado en Juan Bautista Alberdi 895, Olivos, presentará una selección de películas de distintos géneros. Entre los destacados se encuentra el drama noruego “Valor Sentimental”, de Joachim Trier, nominada a 9 premios Oscar y ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes, que se proyectará el jueves 13 de febrero a las 18:30 horas. También habrá cine argentino con “La muerte de un comediante”, protagonizada por Diego Peretti, el viernes 28 a las 18 horas.

Por otro lado, todos los sábados de febrero a las 18 horas, se proyectará “Historias extraordinarias”, de Mariano Llinás. Las comedias también estarán disponibles con un ciclo dedicado a John Waters, que incluirá “Multiple Maniacs” el miércoles 5 y “Hairspray” el jueves 6, con funciones a las 18:30 y 20:30 horas.

Cine Teatro York, en Olivos. Foto: Instagram/cineyork

Además, el Centro Cultural Munro, ubicado en Vélez Sarsfield 4650, seguirá ofreciendo su ciclo de cine de terror, elegido por votación del público, y se podrán ver clásicos como “Drácula”, “Frankenstein”, “El resplandor” y “Los pájaros”, además de la película argentina “Cuando acecha la maldad”. Las funciones serán los miércoles y sábados a las 19 horas.

El C.C. Munro también ofrecerá propuestas para los más chicos, con animaciones como “Hijitus”, de Manuel García Ferré, y producciones nacionales actuales.

La animación japonesa tendrá un lugar especial con películas de Studio Ghibli. En Quinta Trabucco, ubicado en Melo 3050, se proyectará “Kiki – Entregas a domicilio” el miércoles 5 de febrero a las 20:30 horas, mientras que en el Cine Teatro York habrá funciones de “El viaje de Chihiro”, “La princesa Mononoke”, “La colina de las amapolas” y “Pompoko – La guerra de los mapaches” durante todo febrero.

Las funciones de febrero en Vicente López

JUEVES 5 DE FEBRERO

18.30 hs | Multiple Maniacs – Cine York

19.00 hs | Drácula – Centro Cultural Munro

20.30 hs | Multiple Maniacs – Cine York

20.30 hs | Kiki: Entregas a Domicilio – Quinta Trabucco

VIERNES 6 DE FEBRERO

18.30 hs | Hairspray – Cine York

20.30 hs | Hairspray – Cine York

SÁBADO 7 DE FEBRERO

18.00 hs | La Viajera – Cine York

18.00 hs | 30 Segundos de Amor – Lumiton

20.30 hs | En la Corriente – Cine York

DOMINGO 8 DE FEBRERO

17.00 hs | ¡Fu-Fu y Chucu Chucu Chucu!: Hijitus vuela otra vez (Programa 4) – Centro Cultural Munro

18.00 hs | Historias Extraordinarias – Cine York

19.00 hs | Una luz en la ventana – Centro Cultural Munro

JUEVES 12 DE FEBRERO

19.00 hs | Frankenstein – Centro Cultural Munro

20.30 hs | El viaje de Chihiro – Cine York

VIERNES 13 DE FEBRERO

18.30 hs | Valor Sentimental – Cine York

21.30 hs | Kiki: Entregas a Domicilio – Cine York

SÁBADO 14 DE FEBRERO

20.30 hs | La colina de las amapolas – Cine York

DOMINGO 15 DE FEBRERO

17.00 hs | El gigante egoísta – Centro Cultural Munro

18.00 hs | Historias Extraordinarias – Cine York

19.00 hs | Verano Trippin – Centro Cultural Munro

JUEVES 19 DE FEBRERO

19.00 hs | El resplandor – Centro Cultural Munro

19.00 hs | No son 30 pesos – Lumiton

20.30 hs | Kiki: Entregas a Domicilio – Cine York

VIERNES 20 DE FEBRERO

20.30 hs | La princesa Mononoke – Cine York

SÁBADO 21 DE FEBRERO

18.00 hs | Mi novia es un fantasma – Lumiton

20.30 hs | Pompoko: La guerra de los mapaches – Cine York

DOMINGO 22 DE FEBRERO

17.00 hs | El patalarga – Centro Cultural Munro

18.00 hs | Historias Extraordinarias – Cine York

19.00 hs | Cuando acecha la maldad – Centro Cultural Munro

JUEVES 26 DE FEBRERO

19.00 hs | Los pájaros – Centro Cultural Munro

19.00 hs | Inmigrantes en Vicente López – Lumiton

19.00 hs | Carlos Gesell, mi padre – Lumiton

20.30 hs | La colina de las amapolas – Cine York

VIERNES 27 DE FEBRERO

20.30 hs | El viaje de Chihiro – Cine York

SÁBADO 28 DE FEBRERO

18.00 hs | La muerte de un comediante – Cine York

20.30 hs | Antártida: Dominio Uno – Cine York

- Entradas: gratuitas, por orden de llegada.