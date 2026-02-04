Fiesta Provincial de La Frambuesa Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

La Fiesta Provincial de la Frambuesa celebra su edición 23 del viernes 6 al domingo 8 de febrero en la localidad de Benito Juárez, Buenos Aires. Reconocidos artistas tendrán su aparición: La Delio Valdez, Guasones y Rocío Quiroz, entre otros. Acompañan al festejo puestos gastronómicos, un paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos con espectáculos infantiles.

Se destaca la presencia estelar de productores de frambuesa que ofrecerán visitas guiadas a las plantaciones para fomentar el vínculo con la comunidad. La entrada al Complejo Polideportivo Loma Negra, donde se celebra esta fiesta regional, cuesta $10.000 y es válida para los tres días.

Qué hacer en la Fiesta Provincial de la Frambuesa

La frambuesa es uno de los pilares económicos y productivos de la zona, y este evento se ha consolidado como un encuentro familiar y cultural que fomenta el intercambio entre el campo y la ciudad. “La Capital de la Amistad” es el apodo de Benito Juárez por la hospitalidad de sus habitantes, en un lugar que vale la pena visitar.

Distintas figuras de renombre de variados géneros musicales harán su aparición, comenzando con el rock clásico del país y cerrando con la cumbia más alegre. No se ha confirmado el repertorio de música infantil aún ni de los artistas locales que participarán de la primera fecha, pero la expectativa es total.

Viernes 6 de febrero

Actividad en el escenario alternativo con talentos locales y regionales.

Sábado 7 de febrero

Guasones

Rocío Quiroz

Alma Blues

MNA

Milena Salamanca

Domingo 8 de febrero

Roxana Carabajal

La Delio Valdez

Los Clark

Calimba

Rey Garufa

Cómo llegar al festival

En auto desde Capital Federal, el recorrido es de 5 horas por la RN3. Para aquellos que optan por el micro, la Terminal de Retiro ofrece pasajes desde $41.000 pesos por persona y un viaje de 6 horas.