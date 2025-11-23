Murió un reconocido actor de “ATAV” y “Los Roldán” a los 74 años

La noticia fue confirmada en las últimas horas por la Asociación Argentina de Actores a través de un posteo en la red social X.

Murió un reconocido actor de ATAV. Foto: NA.

Este domingo se confirmó la muerte de Isaac Eisen, director y actor de 74 años que trabajó en numerosas novelas reconocidas como “ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza)”.

La noticia fue confirmada en las últimas horas por la Asociación Argentina de Actores a través de un posteo en la red social X.

“Despedimos al actor, director y docente Isaac Eisen, conocido también como ‘El fenómeno’. Su vasta trayectoria abarcó cine, teatro, televisión, publicidad y radio”, publicaron en un comunicado.

Confirmación de la muerte de Isaac Eisen. Foto: X/actoresprensa

Además de su última participación en la novela “ATAV”, el actor trabajó en otras producciones como “El sodero de mi vida”, “Los Roldán” y “Muñeca Brava”.

La extensa trayectoria de Isaac Eisen

De nombre real Isaac Abraham Ponimunski (2 de julio de 1951 – 23 de noviembre de 2025), fue un actor, autor y director argentino con una extensa trayectoria en teatro, televisión, cine y radio. Se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático y en seminarios con destacados maestros, además de integrar elencos del Teatro San Martín y de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, el artista coordinó durante más de diez años los grupos de teatro leído “Lector” y “Nuevas Fantasías”.

Isaac Eisen, reconocido actor falleció a sus 74 años. Foto: Instagram.

En teatro actuó en numerosas obras como “Un guapo del 900”, “Los siete locos”, “Yerma”, “La pulga en la oreja” y “¿Desea agrandar el menú?”, y presentó como autor y director de títulos como “Llamada en espera” y “El llanto de las ballenas”.

En televisión participó en ficciones como “ATAV”, “Muñeca brava”, “Mosca y Smith”, “Los Roldán”, “El sodero de mi vida” y “Todo x 2 pesos”. En cine actuó en “La Rosales”, “El corte”, “Zatti, hermano nuestro” y otros filmes. También trabajó en radioteatro, publicidad, animación de eventos y docencia en actuación.