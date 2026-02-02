La Fiesta de la Medialuna 2026 ya tiene fecha y lugar: será en febrero y con entrada gratuita. Foto: Facebook / La Fiesta de la Medialuna | Mejorada con IA.

La Fiesta de la Medialuna ya es oficial y promete una edición histórica. El evento gastronómico y cultural, que celebra uno de los íconos más queridos de la tradición argentina, se realizará los días 7 y 8 de febrero de 2026 en el Complejo Punta Mogotes, más precisamente en la Plaza 44 Héroes del ARA San Juan, en la ciudad de Mar del Plata. ¿Lo mejor de todo?: la entrada será libre y gratuita.

En su tercera edición, el festival vuelve a posicionar a Mar del Plata como la capital indiscutida de la medialuna, con una propuesta pensada para toda la familia y un escenario privilegiado frente al mar. Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de actividades desde las 10 hasta las 20 horas, en un clima festivo que combina gastronomía, cultura y tradición.

¿Qué habrá en la Fiesta de la Medialuna 2026?

La grilla del evento incluye shows en vivo, espectáculos de música y danzas tradicionales, y un paseo de artesanos y productores locales que pondrá en valor el trabajo regional. Uno de los momentos destacados será la elección de la Representante Cultural del Festival, una figura que simboliza el espíritu y las raíces de la celebración.

Además, la fiesta tendrá una atracción que ya genera expectativa: la presentación de la medialuna más grande del mundo, una propuesta que busca sorprender al público y rendir homenaje al oficio de los panaderos, protagonistas centrales del encuentro.

Un evento que celebra la identidad y el trabajo local

La Fiesta de la Medialuna nació con el objetivo de destacar el valor cultural y social de un producto que forma parte de la identidad argentina. En esta nueva edición, el evento se consolida como un punto de encuentro para la comunidad, con peñas, feria de productores, actividades culturales y propuestas recreativas para todas las edades.

La organización está a cargo de José Antonio Boccanfuso, con el acompañamiento y aval de S.O.E.M.P.Z.A., S.T.A.R.P. y H. y S.E.C., instituciones que respaldan este proyecto orientado a fortalecer la cultura, el trabajo local y las tradiciones.

Fiesta de la Medialuna 2026: datos clave

Fecha: 7 y 8 de febrero de 2026.

Lugar: Complejo Punta Mogotes – Plaza 44 Héroes del ARA San Juan.

Horario: de 10 a 20 horas.

Entrada: libre y gratuita.

Con una propuesta que combina sabor, identidad y mar, la Fiesta de la Medialuna se perfila como uno de los eventos imperdibles del verano 2026 en Mar del Plata, ideal tanto para residentes como para turistas que buscan disfrutar de la cultura local en un entorno único.