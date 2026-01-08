Llega una nueva serie coreana al streaming: cuándo se estrena en Prime Video el k-drama que emociona a los fanáticos del romance

Ambientada en un pueblo rural, la ficción explora los prejuicios, los rumores y las segundas oportunidades a través de personajes complejos. Conocé los detalles de la serie que promete destacarse este 2026.

Fiebre de primavera, en Prime Video. Foto: Prime Video.

Desde el fenómeno global de Parásitos, ganadora del Oscar en 2020, las producciones audiovisuales de Corea del Sur no dejaron de ganar terreno en las plataformas de streaming.

Series como El juego del calamar, La reina de las lágrimas y El legado consolidaron el interés del público internacional por los k-dramas, un género que combina emociones intensas, relatos humanos y una estética cuidada. En ese contexto, Prime Video estrena Fiebre de primavera, una ficción que ya es considerada una de las mejores novedades de su catálogo.

Fiebre de primavera, serie de Prime Video. Foto: Prime Video.

La serie cuenta con 12 episodios y está dirigida por Park Won-gook, el mismo realizador detrás del exitoso drama Cásate con mi esposo. El estreno del primer capítulo tuvo lugar el lunes 5 de enero y, desde entonces, la plataforma libera un episodio semanal (los lunes o martes) hasta llegar al desenlace previsto para el 10 de febrero.

¿De qué trata la serie “Fiebre de primavera”?

Según la sinopsis oficial de Prime Video, Fiebre de primavera toma su nombre de ese cansancio emocional que suele sentirse al final del invierno. La trama gira en torno a Yoon Bom, una profesora de carácter frío y reservado que llega a una escuela rural tras dejar atrás su vida en Seúl.

En ese nuevo entorno, y casi sin proponérselo, comienza a reencontrarse con la alegría gracias a la calidez de Seon Jae-Gyu, un hombre que también carga con su propia historia.

El relato se abre con una escena inquietante: un sueño recurrente en el que Yoon Bom es interrumpida y abofeteada mientras escribe en una pizarra. Desde ese primer momento, la serie establece un tono que oscila entre lo cotidiano y lo perturbador, alejándose del dramatismo exagerado para apostar por una narración más sutil.

Un pueblo, rumores y vínculos que se transforman

La acción se sitúa en Sinsu, un pequeño pueblo donde todos se conocen y donde cada gesto es observado y comentado. Allí, Bom intenta recomponer su vida mientras enseña ética en un instituto local. Su forma de vestir, su silencio y su actitud distante despiertan rumores y desconfianza entre los habitantes, que opinan sobre ella sin conocer realmente su pasado.

La trama cobra fuerza con la aparición de Seon Jae-Gyu, interpretado por Ahn Bo-hyun, quien llega al colegio para defender a su sobrino, un estudiante brillante que fue excluido de un reconocimiento por cuestiones familiares. A partir de ese conflicto, la serie construye una red de relaciones marcadas por tensiones, prejuicios y cambios paulatinos.

Fiebre de primavera, serie de Prime Video. Foto: Prime Video.

Fiebre de primavera combina comedia romántica y drama con una mirada sensible sobre la convivencia, el aislamiento y la posibilidad de empezar de nuevo.

Elenco principal de “Fiebre de primavera”

Lee Joo-been.

Ahn Bo-hyun.

Cha Seo-won.

Cho Jun-young.

Lee Jae-in.

Jin Kyung.

Bae Jung-nam.

Con una narrativa intimista y actuaciones sólidas, Fiebre de primavera se perfila como una de las series coreanas más recomendadas de Prime Video, ideal para quienes buscan historias profundas, humanas y alejadas de los clichés más evidentes del género.