Fiesta de la Cebada en Puan: música, tradición y shows en vivo junto a la laguna

Del 8 al 11 de enero, en provincia de Buenos Aires. Se presentan Luck Ra, Emanero, Gauchos of The Pampa, Pancho Figueroa y Q’ Lokura. Seguilo en vivo por Telemax.

Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera en Puan, Provincia de Buenos Aires Foto: Prensa

La Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, un vibrante festival que combina destreza criolla, competencias ecuestres y música en vivo, será del 8 al 11 de enero en Puan, provincia de Buenos Aires. Habrá actividades deportivas, jineteada y shows imperdibles de Luck Ra, Emanero, Juan Fuentes, Pancho Figueroa y Q’ Lokura, entre otros.

El predio, de más de 20 hectáreas junto a la laguna, ofrece camping, playa, fogones, feria de artesanos y emprendedores, patio de comidas, deportes náuticos y jineteadas.

Las entradas ya están a la venta, pero también se podrán seguir en vivo los shows del fin de semana por Telemax: Canal 2 en la TV digital estándar y el Canal 1004 HD de Telecentro. El sábado 10 de 21 a 1 AM y el domingo 11 de 22 a 24.

La agenda de la Fiesta de la Cebada en Puan

Jueves 8 de enero

A las 15: Seven regional de hockey

A las 20: apertura de stands y fogones

A las 21: show de Gauchos of The Pampa

Viernes 9 de enero

Torneo de putting green

A las 18: jineteada con caballo elegido

A las 20: cicloturismo nocturno

A las 21.30: show de Luck Ra

Cierre: Cebada Fest

Sábado 10 de enero

A las 17: jineteada con grupa con 6 caballos a la final

A las 18.30: entrevero de tropillas

A las 21.30: show de Juan Fuentes

Show de Emanero

La Peña del Cebado

Domingo 11 de enero

A las 10:30: jineteada con bastos y encimera

A las 17: desfile de instituciones y sponsors

A las 18: jineteada con bastos y encimera y 6 caballos a la final y 10 broches de oro

A las 21.30: sorteo de 20 millones de pesos

Show de Pancho Figueroa

Show de Q’ Lokura

Entradas para la Fiesta de la Cebada en Puan: precios y dónde comprar

Las entradas, que pueden comprarse por noche (viernes, sábado y domingo) o en abono de los 4 días, están disponibles en Passline.

ABONO GENERAL 4 DÍAS : del 8 al 11 de enero de 2026: $180.000.

VIERNES 9 DE ENERO (Luck Ra + Cebada Fest + Jineteadas): $70.000.

SÁBADO 10 DE ENERO (Emanero + Juan Fuentes + La Peña del Cebado + Jineteadas + Entrevero de Tropillas): $70.000.

DOMINGO 11 DE ENERO (Pancho Figueroa + Q’ Lokura + Jineteadas + 10 broches de Oro): $70.000.

El evento se presenta como una cita ineludible para vivir de lleno la cultura criolla, donde la adrenalina de las competencias ecuestres se funde con la calidez de la música y la comunidad. Estos cuatro días buscan consolidarse como un referente del calendario festivo regional.