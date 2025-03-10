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Con nueva fecha, Llega a Buenos Aires "El gran folklorazo", con lo mejor de la música y la tradición

La primera edición del festival que celebra el folklore argentino en Buenos Aires será el domingo 19 de octubre de 2025. Además se podrá disfrutar por Telemax y por T-Play. Cómo conseguir entradas.

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El Gran Folklorazo Buenos Aires. Foto: Prensa
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El flolklore nacional se prepara para vivir una jornada a pura peña y diversión. Por primera vez en Buenos Aires, llega “El gran folklorazo”, un festival con lo mejor de la música y el baile de la mano de los referentes más encumbrados del folklore nacional.

El evento producido por Latinmolgroup promete marcar un antes y un después en el panorama del folclore argentino. La, prevista para marzo, se pospuso al domingo 19 de octubre, con ubicación a confirmar. La música y la danza se entrelazan a puro ritmo y tradición para celebrar juntos el Día de la Madre.

Este festival promete convertirse en un clásico de los veranos porteños, reuniendo a distintas generaciones en una noche inolvidable de cultura y pasión. Con un inicio programado para las 16, El Gran Folklorazo será el epicentro de la música folclórica nacional hasta la medianoche, creando un espacio para bailar, disfrutar y compartir la riqueza de nuestras raíces.

El Gran Folklorazo Buenos Aires. Foto: Prensa
El Gran Folklorazo Buenos Aires. Foto: Prensa

El Gran Folklorazo Buenos Aires. Foto: Prensa

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Además, se sumarán otras destacadas figuras de la música popular, completando un line-up que promete emocionar y celebrar la riqueza de nuestro folclore.

Podés disfrutarlo en vivo por la pantalla de Telemax (canal 2 y en HD canal 1004 de Telecentro) y revivilo cuando quieras a través de T-Play.

Los tickets ya están a la venta, con precios que varían según el sector ¡No te quedes sin tu lugar en esta fiesta única!

  • Cuándo: domingo 19 de marzo desde las 16
  • Entradas a la venta en tuentrada.com
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