Quique Felman, periodista deportivo. Foto: Instagram @quikefelman

El mundo del periodismo deportivo se vio sacudido por una noticia que involucra a Quique Felman. El reportero y entrevistador habría quedado detenido en el marco de una causa en Estados Unidos, según informó Ángel De Brito a través de su cuenta de X. Pero eso no sería todo: en la investigación también estarían involucrados futbolistas, otros periodistas, un actor reconocido y un ex participante de Gran Hermano.

Por qué detuvieron a Quique Felman en Estados Unidos

El escándalo revelado por el conductor de LAM indica que “se abrió una investigación en Estados Unidos por lavado de activos”, que involucra tanto a ex jugadores como a otras personas vinculadas al mundo del fútbol.

Según explicó, están “involucrados en maniobras sospechosas”, ya que “invitaban a jugadores para presencias en casinos en Las Vegas“.

Sin embargo, al llegar a la ciudad ubicada en Estados Unidos, el panorama era distinto.

“Cuando llegaban les ponían las siguientes condiciones: ‘Que tienen que jugar para otra gente. Que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar. Que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino. Que no se puede tomar alcohol mientras jugás. Que hay que comportarse bien. Que hay cámaras por todos lados y nos filman, por las dudas que te quedes con alguna ficha o algo del casino. Hay que abrir una cuenta para que nos habiliten a jugar; las cuentas son personales’“, indicó Ángel De Brito.

Si bien primero mencionó que Quique Felman fue demorado, luego actualizó al mencionar que fue detenido en Miami y puesto a disposición del avance de la investigación.

De todos modos, no se aclaró el rol que cumplía o qué delito le cabe dentro de la causa. En principio, la fianza para su liberación fue ubicada en 50 mil dólares.

Quiénes estarían involucrados en la causa

Según amplió Ángel de Brito en su cuenta de X, es “negocio de mucha gente, como 300 personas. Lo hacían hace más de 10 años pero el fuerte había empezado en la copa América de 2024 que fue en Estados Unidos. Ahí se empezó a masificar y a llenar de gente”, cuentan desde allá.

Entre los involucrados, se encuentran: “6 futbolistas, 2 periodistas, un actor y un ex GH están siendo investigados también. Entre 3 mil y 20 mil dólares ganaban de comisión, según la fama”, detalló el periodista.

Quique Felman junto a Ángel Di María. Foto: Instagram

Por el momento, el reportero no se expresó sobre la causa y, según indicó Ángel de Brito, todavía no fue liberado.

Cabe recordar que Felman es uno de los periodistas principales de TyC Sports, con presencia en muchos eventos importantes, como el Mundial. Incluso, tiene gran relación con futbolistas, algo que le abre la puerta a realizar distintas entrevistas.

Una noticia que va más allá de su trabajo se dio en octubre, cuando desafío al colega Álvaro Morales, muy crítico con Lionel Messi y la Selección Argentina, a un duelo de boxeo en un ring.