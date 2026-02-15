Quique Felman contó cómo era la celda de Miami en la que estuvo preso:

Quique Felman, periodista deportivo detenido en Estados Unidos. Foto: Instagram

Luego de recuperar su libertad y a horas de emprender su regreso a la Argentina, el periodista deportivo Quique Felman rompió el silencio y brindó detalles sobre los 12 días que pasó detenido en Estados Unidos, sorprendiendo al describir las inusuales comodidades con las que contaba dentro del penal.

El cronista estuvo alojado en el centro de detención Metro West, ubicado en el condado de Miami-Dade, tras ser imputado por presunto fraude contra el casino Resort World de Las Vegas.

Lejos de la imagen de una celda tradicional, Felman relató que permaneció en un pabellón compartido con aproximadamente 80 personas, todos ubicados en camas marineras, pero con acceso a beneficios impensados para una prisión sudamericana.

Quique Felman, periodista deportivo. Foto: Instagram @quikefelman

“Nos daban tres comidas diarias, agua caliente, teléfono público, posibilidad de pedir comida y también una tablet donde podía escuchar música, ver películas o hablar por teléfono”, detalló el periodista, exponiendo un nivel de conectividad y confort que contrastaba fuertemente con su situación de encierro.

Qué dijo Quique Felman tras ser liberado

A través del sitio de TyC Sports -el canal en donde trabaja-, el reportero indicó que ya está en libertad y que es “inocente”, ya que en realidad es una “víctima” dentro del caso que podría implicar a futbolistas y otros periodistas.

El comunicador argumentó que había sido invitado a Las Vegas “para realizar acciones promocionales vinculadas al ámbito del entretenimiento”, pero que la situación se tergiversó. “Fui inducido a participar en decisiones financieras y operaciones que no comprendía plenamente y que formaban parte de un esquema que me perjudicó gravemente”, se defendió

Con el caso ya cerrado, Felman destacó que colaboró en todo momento con las autoridades norteamericanas para aclarar el malentendido. “Soy inocente, fui víctima. Acá estoy dando la cara. Jamás pondría en riesgo mi trayectoria profesional y mi nombre por situaciones ajenas a mis valores”, concluyó.

Por qué detuvieron a Quique Felman en Estados Unidos

El escándalo indica que “se abrió una investigación en Estados Unidos por lavado de activos”, que involucra tanto a ex jugadores como a otras personas vinculadas al mundo del fútbol.

Según explicaron al aire de LAM, están “involucrados en maniobras sospechosas”, ya que “invitaban a jugadores para presencias en casinos en Las Vegas”. Sin embargo, al llegar a la ciudad ubicada en Estados Unidos, el panorama era distinto.

Cuando llegaban les ponían las siguientes condiciones: ‘Que tienen que jugar para otra gente. Que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar. Que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino. Que no se puede tomar alcohol mientras jugás. Que hay que comportarse bien. Que hay cámaras por todos lados y nos filman, por las dudas que te quedes con alguna ficha o algo del casino. Hay que abrir una cuenta para que nos habiliten a jugar; las cuentas son personales’“, indicó Ángel De Brito.

Si bien primero mencionó que Quique Felman fue demorado, luego actualizó al mencionar que fue detenido en Miami y puesto a disposición del avance de la investigación.