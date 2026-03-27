Documental "Malvinas legado de Sangre" Foto: Prensa Merlo

El Municipio de Merlo invita al estreno del documental “Malvinas, legado de sangre”, una obra que rescata la memoria, el testimonio y el compromiso de los veteranos de la Guerra de Malvinas.

La conferencia de prensa de presentación se realizará el lunes 30 de marzo a las 15:30 horas en DAC, ubicado en Vera 559, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro contará con la presencia del Intendente Municipal, Gustavo Menéndez, y de Veteranos de Malvinas del distrito, quienes formaron parte de este proyecto audiovisual.

Gustavo Menéndez, intendente de Merlo

La película será exhibida el próximo jueves 2 de abril a las 18.30 horas en el Cine Gaumont, sito en Rivadavia 1635, CABA.

Desde el Gobierno del Pueblo de Merlo, se extiende la invitación a medios de comunicación y a la comunidad a acompañar esta presentación.

Detalles del documental

Dirigida por Daniel Ponce, la película narra la historia de ocho excombatientes de Merlo que, 42 años después del conflicto armado entre Argentina y Gran Bretaña, regresan a las Islas Malvinas junto a sus familias.

Documental "Malvinas legado de Sangre" Foto: Prensa Merlo

El documental combina testimonios de guerra con la mirada de las nuevas generaciones, e incluye imágenes inéditas y recreaciones animadas de momentos clave, poniendo en valor la memoria, el sacrificio y la importancia de mantener vivo el testimonio de nuestros héroes.