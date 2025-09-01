“Era poco probable”: Juana Repetto dio detalles sobre la noche íntima con su ex Sebastián Graviotto en la que quedó embarazada

La actriz anunció a través de sus redes que espera un bebé de su expareja, de quien se separó recientemente.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto están esperando un hijo juntos pese a estar separados. Foto: Instagram.

Meses atrás, Juana Repetto comunicó su separación de Sebastián Graviotto, pero en los últimos días sorprendió a todos al contar en redes sociales que están esperando un hijo juntos.

Luego del anuncio, la actriz habló con el programa LAM y contó detalles sobre el encuentro íntimo con su ex, estando separados, en el que gestaron al bebé que está en camino.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto se separaron hace 5 meses. Foto: Instagram.

“Fue un niño porque evidentemente tenía muchas ganas de llegar a este planeta, a este plano, fue muy extremadamente sorpresivo”, contó Juana Repetto.

“Estadísticamente era poco probable. Uno podría imaginar que a los 37 años no te sucede así. One shot”, agregó la hija de Reina Reech en el audio de WhatsApp que le envió a Pepe Ochoa.

“Ha querido venir y será recibido con muchísimo amor. Estamos asimilando la noticia en casa. Está todo muy bien”, dijo la actriz luego de sostener que su relación con Graviotto seguirá siendo de expareja.

Cómo transita Juana Repetto la separación

En una entrevista en Ángel responde (Bondi), Juana Repetto había hablado de la ruptura con Sebastián, con quien contrajo matrimonio hace dos años. Allí reflexionó sobre la terapia de pareja, algo que intentaron hacer para mejorar la relación entre ambos, ya que juntos criaron a dos niños pequeños.

“A nosotros nos ayudó. Si terminás separándote, está bueno porque te ayuda a separarte. No es que fracasó la terapia de pareja. Quizás lo mejor era separarse, entonces funcionó la terapia de pareja para un bien común de toda la familia”, resaltó en su momento.

Juana Repetto anunció su embarazo. Foto: Instagram

Además, en diálogo con LuzuTV, recordó que su primer hijo, Toribio, fue concebido a través de una donación de esperma y que él sabe perfectamente su origen. “Él me preguntó por qué no tiene papá y se lo expliqué”, dijo tranquilamente.