Gran Hermano "Generación Dorada". Foto: Telefe.

Gran Hermano Generación Dorada comenzó el pasado lunes, por lo que los participantes todavía no atravesaron las 48 horas dentro de la casa más famosa del país. En este contexto, una de las participantes abandonó el reality por un delicado motivo.

“Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”, detallaron en primer lugar sobre una desgracia familiar en el entorno de la participante y conductora.

Gran Hermano comunicó la salida de una participante. Foto: X GranHermano

Además, detallaron que “Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano”. Por eso mismo, “ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos”.

Sin explayarse sobre los próximos pasos, el texto indica que “esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano”.

Por otro lado, Paula Varela en Intrusos dio más detalles de lo ocurrido. “El padre estaba mal cuando entró, ella sabía. Él padecía una enfermedad”, explicó sobre el cuadro que transitaba el hombre previamente.

Daniela de Lucía, participante de Gran Hermano Generación Dorada. Foto: X

Quién es Daniela De Lucía

La mujer que tuvo que abandonar de manera repentina es oriunda de Tandil y ya había tenido recorrido dentro de los medios. Es escritora, coach, conductora y panelista, por lo que ya participó en programas televisivos.

“Voy a tener luz y sombras, creo que la vida es un equilibrio y creo que poder jugar con ese contraste es lo que a mí me lleva para adelante”, detallaba en su presentación.

Daniela de Lucía, participante de Gran Hermano Generación Dorada.

Y prometía ser “la coach” de la casa de Gran Hermano, aunque aclaraba que esto no era “Rincón de Luz”. Además, ingresó con un look que emulaba a Willy Wonka, por lo que su outfit tuvo mucha repercusión en redes sociales.