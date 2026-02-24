Gran Hermano "Generación Dorada". Foto: Telefe

La nueva edición de Gran Hermano “Generación Dorada” ya puso primera y lo hizo con una casa cargada de figuras conocidas, exparticipantes y perfiles fuertes del mundo del espectáculo, el deporte y las redes sociales.

En esta edición especial, que está bajo la conducción de Santiago del Moro y que celebra los 25 años del formato en Argentina, ingresaron 18 jugadores dispuestos a darlo todo por el premio.

Entre los nombres más impactantes aparece Andrea del Boca, una de las actrices más emblemáticas de la televisión argentina, que sorprendió al sumarse al reality con perfil competitivo. También volvió a la casa Emanuel Di Gioia, recordado finalista de 2011, quien busca revancha.

Andrea del Boca, Gran Hermano "Generación Dorada". Foto: Telefe

El mundo del espectáculo suma además a Lolo Poggio, actriz y cantante con fuerte presencia en redes; la actriz y comediante Divina Gloria; y el actor y cantante Juani Car, conocido por su participación en la película La sociedad de la nieve. A ellos se agregan el humorista Gabriel Lucero y la comediante uruguaya Gisela Pinto, apodada “Yipio”.

Desde el deporte, uno de los ingresos más comentados fue el del exfutbolista Brian Sarmiento, quien promete juego y carácter dentro de la casa. También se sumó Tomás Riera, conocido en redes como “Tommy”.

Lolo Poggio, Gran Hermano "Generación Dorada". Foto: Telefe

El reality también apuesta fuerte a los creadores de contenido y figuras digitales: ingresaron la influencer tucumana Danelik; Catalina Tcherkaski, apodada “Titi”; el cantante y youtuber Nicolás Ícaro; y la coach transformacional Daniela de Lucía.

El perfil internacional lo aportan Carmiña Masi, periodista y conductora paraguaya; Pincoya, exparticipante de la versión chilena del reality; y Mavinga, oriundo de África y residente en Argentina.

Pincoya, Gran Hermano "Generación Dorada". Foto: Telefe

Completan el grupo Manuel Ibero, de perfil polémico y estratégico, y Eduardo Carrera, quien ya formó parte de la edición 2003 y vuelve para una segunda oportunidad.

Con una mezcla de generaciones, trayectorias y estilos, Gran Hermano “Generación Dorada” apuesta a una convivencia intensa donde la estrategia, los cruces y las alianzas prometen ser protagonistas desde el primer día.