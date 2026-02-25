Zoe Bogach le puso un bozal legal a Manuel Ibero en Gran Hermano. Foto: captura Telefe.

A tan solo horas del arranque de Gran Hermano “Generación Dorada”, ya tuvo su primer escándalo: una carta documento que golpea a uno de los nuevos participantes del reality.

Según trascendió en las últimas horas, la exparticipante Zoe Bogach solicitó la aplicación de un bozal legal a su expareja, Manuel Ibero, para que este no la mencione a ella ni a su relación. En ese sentido, Santiago del Moro informó que entrará una escribana para notificar al joven.

Zoe Bogach le puso un bozal legal a Manuel Ibero en Gran Hermano. Video: Telefe.

El detonante habría sido una conversación que el hermanito tuvo con otros de la casa, donde responsabilizó a Zoe por “aceptar” sus polémicas conductas en la relación.

“Cada uno se mandó sus cagadas, pero viste, en una relación no te podés quejar de algo que vos permitís. Es bastante hipócrita decir ‘che, ah, no, porque me manipulaba’ o me hacía tal cosa... Bueno, pero vos lo permitiste, ¿entendés? Entonces es medio hipócrita”, le comentó el participante a sus compañeros.

“Vi esto en vivo y realmente me dejó en shock. Yo no puedo creer que una persona pueda ESTAR SEGURA que es MI culpa haber sido manipulada y permitirlo”, escribió ella en su cuenta de X, anexando el clip.

La reacción de Zoe Bogach. Foto: X.

A últimas horas del martes, la noticia de la carta documento se instaló en redes sociales y, lejos de negar la información, la influencer respaldó la información con un comentario irónico sobre el futuro de Ibera en la casa de Gran Hermano.

“Ahora que hable de la cantidad de huevos, proteínas y horas de entrenamiento que mete por día”, escribió.

Zoe Bogach le puso un bozal legal a Manuel Ibero en Gran Hermano. Foto: Telefe.

Se filtró cuánto ganarían los participantes de Gran Hermano “Generación Dorada” por semana

En los últimos días se filtró cuánto ganarían por semana los participantes de Gran Hermano. “¿Vos querés saber cuánto gana de base un participante de Gran Hermano? El que menos va a ganar”, le preguntó Santiago Sposato a Alejandro Castelo, su compañero de streaming de Jotax Digital.

Cuánto cobrarían por semana los participantes de “Gran Hermano: Generación Dorada”. Video: Jotax Digital.

“Se paga por semana. O sea, cuando vos salgas, te van a decir ‘estuviste 17 semanas, te corresponde esto’”, explicó el periodista. Los panelistas del programa agregaron que los participantes deberían ganar entre 500 mil y 800 mil pesos, pero se sorprendieron cuando Santiago lanzó el monto total. “Van a cobrar 137 mil pesos por semana”, reveló.