Carla Bigliani entró a la casa de Gran Hermano Foto: Prensa Telefe

Este domingo, la gala de Gran Hermano tuvo un giro inesperado: tras el abandono de Divina Gloria y Daniela de Lucía, el reality sumó una nueva incorporación y concretó un reingreso que revolucionó la casa.

La primera en ingresar fue Carla Bigliani, conocida como “Carlota”, quien ocupó el lugar que había dejado Divina Gloria. La nueva participante se presentó como creadora de contenido, madre y defensora de los animales, con un look cargado de tatuajes y un perfil artístico que no pasó desapercibido.

Nueva jugadora de Gran Hermano. Video: Telefe.

Aunque entró con entusiasmo, su llegada generó una mezcla de alegría, incertidumbre y desconcierto entre los jugadores. Con el correr de los minutos, sus compañeros la ayudaron a recorrer la casa y le mostraron los dormitorios, integrándola al grupo.

Pero el momento más impactante de la noche llegó casi al final de la gala, cuando la alarma de la puerta giratoria volvió a sonar: Daniela de Lucía regresó oficialmente a la competencia, luego de haber abandonado días atrás por el fallecimiento de su padre.

A diferencia del primer ingreso, la reacción fue efusiva. Sus compañeros celebraron con emoción el regreso de una de las participantes originales de esta edición, que vuelve a meterse de lleno en la pelea por el premio.

Daniela de Lucía regresó oficialmente al reality. Video: Telefe.

Una nueva salida en Gran Hermano Generación Dorada: la internación de Divina Gloria y el protocolo aplicado

Días atrás, la producción de Gran Hermano Generación Dorada informó en sus redes sociales que otro de sus participantes abandonó la casa por problemas de salud.

Se trata de Divina Gloria, la participante que fue una figura central de los ’80 y conocida por ser una “chica Olmedo”, quien debió dejar la casa para realizarse unos chequeos médicos.

Santiago del Moro informó que Divina Gloria quedó eliminada de Gran Hermano Generación Dorada. Foto: Instagram @granhermanoar

El comunicado oficial indicó que “Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores”. La primera información indicó que a la participante “se le habría subido la presión”, según contó Yanina Latorre en su ciclo radial.

Aunque el conductor aclaró que Divina Gloria no abandonará permanentemente la casa, simplemente se tratará su caso con los médicos que trabajan para la casa: “Obviamente, se mantendrá el protocolo de aislamiento como ya sucedió en otras ocasiones”.