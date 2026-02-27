Santiago del Moro confirmó que pasará con Divina Gloria tras su salida de la casa de Gran Hermano Generación Dorada
El conductor dio a conocer el parte médico y lo que sucederá en la competencia de Telefe.
En medio de la primera semana de competencia, Santiago del Moro confirmó una nueva salida del juego: Divina Gloria no regresará a la casa de Gran Hermano Generación Dorada.
La actriz no logró recuperarse completamente del cuadro de hipertensión arterial que la había obligado a abandonar el reality el pasado miércoles 25 de febrero de 2026. Tras realizarse estudios y permanecer internada bajo observación, los médicos indicaron que no podía reincorporarse al programa.
“Por indicación médica, Divina Gloria queda fuera de competencia”, comunicó el conductor a través de sus redes sociales.
Cabe recordar que ese mismo miércoles también debió abandonar la casa Daniela de Lucía, tras recibir la noticia del fallecimiento de su padre. Para reemplazar a ambas participantes, el próximo domingo 1° de marzo ingresarán dos nuevos concursantes que ocuparán los lugares disponibles en el juego de Telefe.
Daniela de Lucía tuvo que abandonar Gran Hermano tras recibir la noticia del fallecimiento de su padre
Gran Hermano Generación Dorada comenzó el pasado lunes, por lo que los participantes todavía no atravesaron las 48 horas dentro de la casa más famosa del país. En este contexto, una de las participantes abandonó el reality por un delicado motivo.
“Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”, detallaron en primer lugar sobre una desgracia familiar en el entorno de la participante y conductora.
Además, detallaron que “Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano”. Por eso mismo, “ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos”.
Sin explayarse sobre los próximos pasos, el texto indica que “esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano”.
Por otro lado, Paula Varela en Intrusos dio más detalles de lo ocurrido. “El padre estaba mal cuando entró, ella sabía. Él padecía una enfermedad”, explicó sobre el cuadro que transitaba el hombre previamente.