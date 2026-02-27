Divina Gloria en Gran Hermano Generación Dorada. Foto: Prensa Telefe

En medio de la primera semana de competencia, Santiago del Moro confirmó una nueva salida del juego: Divina Gloria no regresará a la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

La actriz no logró recuperarse completamente del cuadro de hipertensión arterial que la había obligado a abandonar el reality el pasado miércoles 25 de febrero de 2026. Tras realizarse estudios y permanecer internada bajo observación, los médicos indicaron que no podía reincorporarse al programa.

“Por indicación médica, Divina Gloria queda fuera de competencia”, comunicó el conductor a través de sus redes sociales.

Santiago del Moro informó que Divina Gloria quedó eliminada de Gran Hermano Generación Dorada. Foto: Instagram @granhermanoar

Cabe recordar que ese mismo miércoles también debió abandonar la casa Daniela de Lucía, tras recibir la noticia del fallecimiento de su padre. Para reemplazar a ambas participantes, el próximo domingo 1° de marzo ingresarán dos nuevos concursantes que ocuparán los lugares disponibles en el juego de Telefe.

Daniela de Lucía tuvo que abandonar Gran Hermano tras recibir la noticia del fallecimiento de su padre

Gran Hermano Generación Dorada comenzó el pasado lunes, por lo que los participantes todavía no atravesaron las 48 horas dentro de la casa más famosa del país. En este contexto, una de las participantes abandonó el reality por un delicado motivo.

“Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”, detallaron en primer lugar sobre una desgracia familiar en el entorno de la participante y conductora.

Daniela de Lucía, participante de Gran Hermano Generación Dorada. Foto: X

Además, detallaron que “Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano”. Por eso mismo, “ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos”.

Sin explayarse sobre los próximos pasos, el texto indica que “esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano”.

Daniela de Lucía, participante de Gran Hermano Generación Dorada.

Por otro lado, Paula Varela en Intrusos dio más detalles de lo ocurrido. “El padre estaba mal cuando entró, ella sabía. Él padecía una enfermedad”, explicó sobre el cuadro que transitaba el hombre previamente.