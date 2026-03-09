Apariciones sorpresivas en Outlander: quiénes son los nuevos personajes que llegan en la temporada 8 en la antesala del gran final
La última temporada incorpora varias caras nuevas que se suman a la historia en sus últimos episodios. Entre intrigas, vínculos familiares y nuevos conflictos, estos personajes prometen tener un papel clave en el desenlace de la serie.
Outlander estrenó su octava y última temporada, y los fanáticos ya comenzaron a analizar cada detalle del primer episodio, titulado Soul of a Rebel. Con el regreso de los personajes principales y la incorporación de nuevas figuras, el interés por la historia y por el árbol genealógico de los Fraser vuelve a crecer.
En el capítulo inicial, Sam Heughan y Caitríona Balfe retoman sus papeles como Jamie y Claire Fraser, quienes regresan a Fraser’s Ridge después de abandonar definitivamente el Continental Army.
Mientras la historia avanza, la temporada también introduce varios personajes nuevos que amplían el universo de la serie.
Nuevos personajes en la temporada 8 de Outlander
Capitán Charles Cunningham – Kieran Bew
El actor Kieran Bew se suma al elenco interpretando al enigmático capitán Charles Cunningham. Se trata de un antiguo oficial del ejército británico que participó en la Guerra de Independencia de Estados Unidos antes de dejar las armas.
Bew ya es conocido por su participación en diversas series y películas, y recientemente apareció como Hugh en House of the Dragon. También formó parte de producciones como Warrior y Da Vinci’s Demons.
Lady Amaranthus Grey – Carla Woodcock
La actriz Carla Woodcock interpreta a Lady Amaranthus Grey, quien está casada con Ben, primo de William Ransom. Woodcock ya participó en series como Free Rein, Emmerdale y Ackley Bridge.
Elspeth Cunningham – Frances Tomelty
La actriz norirlandesa Frances Tomelty da vida a Elspeth Cunningham, un personaje fuerte y de gran presencia. Tomelty tiene una extensa carrera en televisión y teatro, con participaciones en series como Silent Witness, Call the Midwife y All Creatures Great and Small.
Henry Grey – Harry Jarvis
El actor Harry Jarvis interpreta a Henry Grey, otro de los primos de William. Jarvis es conocido por su papel en la película The Knight Before Christmas, donde compartió pantalla con Vanessa Hudgens.
Henri-Christian Fraser – Benjamin Moss
El joven actor Benjamin Moss interpreta a Henri-Christian Fraser, uno de los hijos de Marsali Fraser y Fergus Fraser.
Personajes que regresan
Además de Jamie y Claire, varios personajes queridos por los fans vuelven en esta última temporada. Entre ellos se encuentran Richard Rankin como Roger MacKenzie, Sophie Skelton como Brianna MacKenzie y Lauren Lyle como Marsali Fraser.
También regresan César Domboy como Fergus Fraser, David Berry como Lord John Grey, Charles Vandervaart como William Ransom, John Bell como el joven Ian Murray e Izzy Meikle-Small como Rachel Hunter.
La temporada final contará con 10 episodios y, además del elenco principal, se espera la participación de varias estrellas invitadas que aparecerán a lo largo de la historia.