Última temporada de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz

Outlander estrenó su octava y última temporada, y los fanáticos ya comenzaron a analizar cada detalle del primer episodio, titulado Soul of a Rebel. Con el regreso de los personajes principales y la incorporación de nuevas figuras, el interés por la historia y por el árbol genealógico de los Fraser vuelve a crecer.

En el capítulo inicial, Sam Heughan y Caitríona Balfe retoman sus papeles como Jamie y Claire Fraser, quienes regresan a Fraser’s Ridge después de abandonar definitivamente el Continental Army.

Mientras la historia avanza, la temporada también introduce varios personajes nuevos que amplían el universo de la serie.

Última temporada de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz

Nuevos personajes en la temporada 8 de Outlander

Capitán Charles Cunningham – Kieran Bew

El actor Kieran Bew se suma al elenco interpretando al enigmático capitán Charles Cunningham. Se trata de un antiguo oficial del ejército británico que participó en la Guerra de Independencia de Estados Unidos antes de dejar las armas.

Bew ya es conocido por su participación en diversas series y películas, y recientemente apareció como Hugh en House of the Dragon. También formó parte de producciones como Warrior y Da Vinci’s Demons.

Capitán Charles Cunningham - Kieran Bew, Outlander. Foto: STARZ

Lady Amaranthus Grey – Carla Woodcock

La actriz Carla Woodcock interpreta a Lady Amaranthus Grey, quien está casada con Ben, primo de William Ransom. Woodcock ya participó en series como Free Rein, Emmerdale y Ackley Bridge.

Lady Amaranthus Grey – Carla Woodcock, Outlander. Foto: STARZ

Elspeth Cunningham – Frances Tomelty

La actriz norirlandesa Frances Tomelty da vida a Elspeth Cunningham, un personaje fuerte y de gran presencia. Tomelty tiene una extensa carrera en televisión y teatro, con participaciones en series como Silent Witness, Call the Midwife y All Creatures Great and Small.

Elspeth Cunningham – Frances Tomelty, Outlander. Foto: STARZ

Henry Grey – Harry Jarvis

El actor Harry Jarvis interpreta a Henry Grey, otro de los primos de William. Jarvis es conocido por su papel en la película The Knight Before Christmas, donde compartió pantalla con Vanessa Hudgens.

Henri-Christian Fraser – Benjamin Moss

El joven actor Benjamin Moss interpreta a Henri-Christian Fraser, uno de los hijos de Marsali Fraser y Fergus Fraser.

Personajes que regresan

Además de Jamie y Claire, varios personajes queridos por los fans vuelven en esta última temporada. Entre ellos se encuentran Richard Rankin como Roger MacKenzie, Sophie Skelton como Brianna MacKenzie y Lauren Lyle como Marsali Fraser.

Nuevas imágenes de Outlander. Foto: Instagram @outlander.daily_

También regresan César Domboy como Fergus Fraser, David Berry como Lord John Grey, Charles Vandervaart como William Ransom, John Bell como el joven Ian Murray e Izzy Meikle-Small como Rachel Hunter.

Nuevas imágenes de Outlander. Foto: Instagram @outlander.daily_

La temporada final contará con 10 episodios y, además del elenco principal, se espera la participación de varias estrellas invitadas que aparecerán a lo largo de la historia.