Flavio Azzaro en Las 26 del 26 Foto: Tobías Paura / Canal 26

El periodista y conductor Flavio Azzaro pasó por Las 26 del 26, con Tin Insaurralde y respasó sus momentos más buscados en Internet: los dichos sobre Messi, El loco y el cuerdo, y su clip más viral hablando sobre la hermana de un compañero.

“Con el tiempo uno debe mirar más sus errores que lo que los demás opinan. Uno tiene que mirar su error, no qué hicieron los demás. Yo creo que fui demedido (con las críticas hacia Messi), creo que fui pooco inteligente. Creo que fui sincero también”, sostuvo. “Al haber dicho lo que quería decir, me da un poco de menos bronca”.

“Mi enojo me llevó a decir este pibe no es argentino, y es una taradez pensar eso. Nada de lo que pasó justifica que yo me haya comportado como un pelot... en ese tipo de crítica. Yo no me arrepiento de criticar a Messi, lo sigo criticando en algunas cosas, pero fui impertinente″, reconoció.

“Si yo hoy me cruzara a Messi, y él me sistiene la mirada y yo le sostengo la mirada, siento que estoy en falta con el chabón”, agregó después.

“Las 26 del 26″, con Tin Insaurralde

“Las 26 del 26″ es el nuevo ciclo de entrevistas de Multimedio 26, pensado para la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.

Se emite por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, con la conducción de Tin Insaurralde.

“Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas recorriendo el perfil público del invitado, su perfil de Wikipedia, las búsquedas de Google y redes sociales, y mucho más.

Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.

Todas las entrevistas de Las 26 del 26