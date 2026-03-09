Tirotearon la mansión de Rihanna con un rifle mientras ella estaba adentro:

En las últimas horas detuvieron a una mujer por haber disparado con un rifle AR-15 varios tiros contra la mansión de Rihanna en California, según informó a los medios locales el Departamento de Policía de Los Ángeles, que no reportó heridos ni el motivo del ataque.

El tiroteo ocurrió cerca de las 13 horas, cuando la sospechosa se habría acercado a la propiedad de la cantante y disparó cerca de 10 tiros, de los cuales cuatro alcanzaron la casa de Rihanna y al menos uno traspasó sus paredes, según indicó una fuente policial a Los Angeles Times y a NBC.

Rihanna en la MET Gala. Foto: Reuters.

La intérprete de “Umbrella“ y “Diamonds in the sky“ estaba en su casa durante el ataque, pero no resultó herida ni se pronunció al respecto sobre el incidente, mientras que la supuesta responsable, de 30 años, quedó bajo custodia policial.

Las autoridades no han informado si en la mansión en Beverly Hills también estaban su pareja, el rapero A$AP Rocky, o sus tres hijos. La sospechosa, quien conducía un Tesla blanco, intentó huir, pero la Policía la alcanzó.

A$AP Rocky reveló que su mamá ya veía la conexión con Rihanna desde antes de estar en pareja

A$AP Rocky compartió una reflexión íntima sobre su relación con Rihanna, una de las parejas más admiradas del mundo del entretenimiento. El rapero recordó cómo su madre siempre insistió en que él terminara junto a la cantante, incluso en una etapa en la que ambos se definían únicamente como amigos.

Según relató, su mamá no dudaba en marcarle el camino, tal como contó en diálogo con NYT Popcast: “Sé que te gusta esta chica con la que estás ahora, pero quiero que estés con RiRi”, le repetía con frecuencia.

Rihanna y el rapero A$AP Rocky. Foto: REUTERS.

Sin embargo, Rocky aseguraba que no veía a Rihanna de esa manera y que la consideraba solo una amiga cercana, pese a que su madre percibía una conexión especial entre ellos desde hacía tiempo.

Con el paso de los años, el artista reconoció que aquella intuición era acertada y expresó su gratitud por haber iniciado el romance en el momento indicado. Según explicó, en ese entonces no se sentía emocionalmente preparado para una relación tan profunda.

Además, A$AP Rocky destacó las similitudes y la afinidad que los unen desde mucho antes de enamorarse: “Estábamos en la misma onda. Nacimos el mismo año. Mi padre es de su país”, contó, en referencia a Barbados, el lugar de origen de Rihanna.