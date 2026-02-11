Un tiroteo en una escuela de Columbia Británica, Canadá, dejó al menos 10 personas muertas. Foto: X/@PaolaRojas

Al menos 10 personas murieron y otras 25 resultaron heridas en un tiroteo en la provincia Columbia Británica, situada al oeste de Canadá.

Según lo notificado por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), entre los fallecidos estaría quien fue el generador del siniestro y realizó los disparos. Aparentemente, se habría suicidado.

Los detalles del tiroteo en Canadá

El tiroteo tuvo lugar en Tumbler Ridge, un municipio en las faldas de las Montañas Rocosas que cuenta con una población de menos de 2.400 habitantes.

De los 10 muertos, seis cuerpos fueron encontrados en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge. Una séptima víctima falleció de camino al hospital.

Imágenes de la escuela secundaria en Columbia Británica, al oeste de Canadá, donde se produjo el tiroteo. Foto: Trent Ernst via REUTERS

Dos víctimas más fueron halladas ya muertas en una residencia cercana a la escuela. De todos modos, y durante una rueda de prensa virtual, el superintendente jefe de la RCMP, Ken Floyd, mencionó que es demasiado pronto hasta el momento saber con certeza si los muertos aumentarán en las próximas horas: “La escena fue muy dramática y varias víctimas aún reciben atención médica”, dijo Floyd.

Asimismo, aún no se estableció la conexión entre la escuela en donde se produjo el tiroteo y la casa en donde fueron hallados esos dos cuerpos: “Creemos que están conectadas, pero no estamos en condiciones de asegurarlo con certeza en este momento, ni cuál podría ser esa conexión”, enfatizó.

Lo que sí pudo confirmar es que el sospechoso encontrado muerto en la escuela era la misma persona por la cual la policía local había emitido una alerta y la había enviado a los teléfonos de los residentes locales. Su descripción era como una mujer con vestido y cabello castaño.

El detalle también señala que alrededor de 100 estudiantes y personal debieron ser evacuados luego de que los agentes respondieran a la alerta de un tirador activo.

También se manifestó la ministra de Seguridad Pública y fiscal general, Nina Kriege, quien afirmó a través de una rueda de prensa que se trató del peor tiroteo en la historia de Columbia Británica.

A su vez, el primer ministro de la provincia, David Eby, pidió que todos los canadienses arropen con cariño a los habitantes de Tumbler Ridge y a sus familiares: “Esto es algo que tendrá repercusiones durante muchos años”, añadió.

El premier de Columbia Británica, David Eby, describió el ataque como una "tragedia inimaginable". Foto: EFE

Entretanto, también el primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó sus condolencias: “Mis oraciones y más sinceras condolencias están con las familias y amigos que han perdido a seres queridos en estos horribles actos de violencia”.

“Me uno a los canadienses en el duelo por aquellos cuyas vidas han cambiado irreversiblemente hoy, y en agradecimiento por el coraje y la abnegación de los primeros intervinientes que arriesgaron sus vidas para proteger a sus conciudadanos”, agregó.

“Nuestra capacidad para unirnos en momentos de crisis es lo mejor de nuestro país: nuestra empatía, nuestra unidad y nuestra compasión por los demás”, finalizó.