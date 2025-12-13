Brutal explosión en un barrio residencial de California: el impactante video

Una casa explotó y varias de ellas colapsaron producto de la explosión. Tres de los seis heridos presentaron lesiones de gravedad. Se analizan las responsabilidades del hecho.

El instante en el que se produce la explosión por la fuga de gas. Foto: Captura de video.

Una explosión devastadora sacudió la tranquilidad de un barrio residencial de Hayward, en California, dejando una escena de destrucción absoluta, con seis heridos, conmoción en los vecinos y mucho pánico.

El estallido se produjo por una fuga de gas natural que se generó durante una obra y arrasó con varias viviendas. De los seis heridos, tres de ellos presentaron lesiones de gravedad.

Los detalles de la explosión en California que dejó seis personas heridas

El trágico suceso tuvo lugar este sábado en horas de la mañana en la cuadra 800 de East Lewelling Boulevard. En ese momento, una cuadrilla de construcción perforó de forma accidental una cañería subterránea de gas mientras llevaba a cabo tareas con maquinaria pesada.

Impactante explosión en una casa de California, Estados Unidos. Video: X.

Según el informe de las autoridades, el escape de gas se tornó rápidamente incontrolable y a pesar de los intentos por aislar la fuga, el suministro de gas recién pudo ser cortado a las 9.25 h. Apenas 10 minutos después, una gran explosión estremeció a todas las personas en las cercanías.

Las imágenes viralizadas por redes sociales son elocuentes acerca de la magnitud de la explosión, que da más la sensación del efecto de una bomba o misil que cualquier otra cosa.

Además, el momento exacto del estallido quedó registrado por una cámara de seguridad de una vivienda, justo frente al lugar del accidente.

En el video se observa a una excavadora trabajando en el terreno segundos antes de la detonación. De repente, una bola de fuego irrumpe en escena, sacude el barrio, rompe ventanas y obliga a los obreros a huir corriendo en medio del caos.

La magnitud de la explosión fue tal que destruyó por completo una casa y provocó el colapso de dos propiedades cercanas. Además, varias viviendas del vecindario sufrieron daños estructurales.

Al menos 75 bomberos debieron acercarse hasta el lugar para participar del operativo para controlar las llamas y la densa columna de humo que cubrió la zona durante horas.

La zona residencial en donde se produjo la explosión por la fuga de gas en California. Foto: Google Maps.

El estado de salud de las víctimas por la explosión

Los tres heridos de gravedad presentaron quemaduras severas y debieron ser trasladados de urgencia al Eden Medical Center. Otras tres personas sufrieron heridas leves. Por el momento, no trascendió la identidad de ninguno de ellos ni más detalles sobre el estado de salud de los damnificados.

Además, en los primeros minutos posteriores a la explosión, se temió que hubiera personas atrapadas bajo los escombros de las casas. Empero, tras una intensa búsqueda con perros especializados, se descartaron víctimas fatales.

El Departamento de Bomberos del Condado de Alameda, la Oficina del Sheriff, PG&E y la National Transportation Safety Board iniciaron una investigación para determinar las responsabilidades.