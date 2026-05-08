Máximo Kirchner. Foto: Instagram @maximockirchner

El diputado nacional Máximo Kirchner fue sometido este viernes a una intervención quirúrgica programada “que por distintas razones venía postergando”. La misma estuvo centrada en extirpar un tumor benigno.

La operación se llevó a cabo a primeras horas de la mañana y finalizó cerca de las 13.30, cuando se conoció el primer parte médico oficial del Hospital Italiano La Plata. En el mismo, se indicó que el hijo de Cristina y Néstor Kirchner padecía un “cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral”.

El documento, con firma del Director General del centro médico, Dr. Roberto Martínez, señala que Máximo “se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento”.

Parte médico de Máximo Kirchner. Foto: Hospital Italiano La Plata

De qué operaron a Máximo Kirchner

El cistoadenoma parotídeo bilateral es un tipo de tumor benigno que se desarrolla en las glándulas parótidas, las cuales están ubicadas a ambos lados del rostro, delante de las orejas.

Por lo general, no están adheridos al nervio facial. Debido a que los quistes parotídeos crecen con el tiempo y son propensos a la infección, es importante extirparlos quirúrgicamente para prevenir complicaciones a largo plazo y realizar un adecuado control clínico.

En tanto, si bien desde el entorno del dirigente evitaron brindar mayores detalles sobre la intervención, remarcaron que se trató de una cirugía programada y que la evolución es favorable.

Así comunicó Máximo Kirchner su intervención quirúrgica

El diputado nacional utilizó sus redes sociales para dar a conocer la operación. Allí publicó el siguiente comunicado:

Buenas, ¿cómo va? Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes.

En este lugar, el mismo donde nací, hoy los cirujanos harán lo que saben. Uno de ellos es hincha de Estudiantes y se comprometió a que voy a poder ver el partido en casa el domingo. Está confiado que nos ganan. Je.

Por otro lado, quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga.

¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia. No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina convirtiendo al poder ejecutivo, legislativo y judicial (si, leen bien, así en minúscula) en meros instrumentos al servicio del poder económico.

A Ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones.

Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso. Pero tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común.

Abrazo. Nos estamos viendo…

PD: Después de tantas operaciones de prensa…