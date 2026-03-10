Tomy fue el segundo eliminado de Gran Hermano y llovieron los memes en redes: “Se tenía que sacar a esa planta”
El exparticipante enfrentó un mano a mano con Titi, donde él obtuvo el 59,2% de los votos y ella el 40,8%.
El segundo eliminado de Gran Hermano este lunes fue Tomás Riguera, más conocido en redes como Tomy. El joven enfrentó un mano a mano contra Titi, donde él obtuvo el 59,2% de los votos y ella el 40,8%. Esta fue la primera placa planta y estuvo integrada por Eduardo, Cinzia, Tomy, Martín, Nazareno, Titi y Zunino.
“Según la Real Academia de Big Brother Internacional, Planta es aquel participante que habita la casa, pero nunca juega, y ocupa espacio sin alterar el ecosistema”, había explicado Santiago del Moro días atrás.
De esta forma, Titi y Tomy tuvieron que salir al jardín de la casa con sus pertenencias para que un “jardinero” sacara al participante eliminado.
“Bien, se tenía que sacar a esa planta”, “No puedo creer que hayan disfrazado a alguien de planta posta”, “¿Qué es esto?, por dios”, “Ya sabía entonces Tomy que se iba, por eso lloró tanto y la otra está tan tranquila, son tan obvios”, fueron algunos de los comentarios en redes tras la eliminación de Tomy.