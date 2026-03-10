Tomy fue el segundo eliminado de Gran Hermano y llovieron los memes en redes:

Tomy quedó eliminado de Gran Hermano. Foto: Telefe

El segundo eliminado de Gran Hermano este lunes fue Tomás Riguera, más conocido en redes como Tomy. El joven enfrentó un mano a mano contra Titi, donde él obtuvo el 59,2% de los votos y ella el 40,8%. Esta fue la primera placa planta y estuvo integrada por Eduardo, Cinzia, Tomy, Martín, Nazareno, Titi y Zunino.

“Según la Real Academia de Big Brother Internacional, Planta es aquel participante que habita la casa, pero nunca juega, y ocupa espacio sin alterar el ecosistema”, había explicado Santiago del Moro días atrás.

De esta forma, Titi y Tomy tuvieron que salir al jardín de la casa con sus pertenencias para que un “jardinero” sacara al participante eliminado.

“Bien, se tenía que sacar a esa planta”, “No puedo creer que hayan disfrazado a alguien de planta posta”, “¿Qué es esto?, por dios”, “Ya sabía entonces Tomy que se iba, por eso lloró tanto y la otra está tan tranquila, son tan obvios”, fueron algunos de los comentarios en redes tras la eliminación de Tomy.

Los memes tras la eliminación de Tomy de Gran Hermano

Los memes por la salida de Tomy de Gran Hermano. Foto: X.

