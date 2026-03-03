Gran Hermano “Generación Dorada”. Foto: Telefe

Gabriel Lucero se convirtió en el primer eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada, tras perder el mano a mano frente a Yanina Zilli. Si bien abandonó rápidamente la casa, su salida no sorprendió del todo, ya que en varias oportunidades había manifestado que no se sentía cómodo ni completamente integrado al grupo.

El participante dejó el reality con el 54,8% de los votos negativos. Además de ellos dos, la placa de nominados estaba integrada por Emanuel Di Gioia, Solange Abraham y Brian Sarmiento.

Por su parte, Yanina Zilli celebró con euforia su continuidad en el juego y seguirá al menos una semana más en la casa. La participante atraviesa días muy especiales: en breve cumplirá 60 años y podrá festejarlos dentro del reality, uno de los deseos que expresó apenas se enteró de que continuaba en competencia.

¿Quién es Daniela de Lucía, la participante que salió de Gran Hermano y volvió a entrar?

Daniela de Lucía es una de las participantes que más logró llamar la atención en la actual edición de Gran Hermano, no solo por su paso dentro de la casa, sino también por la historia personal que fue revelando a lo largo del juego. Su salida y posterior reingreso marcaron un quiebre en su recorrido, dándole una nueva oportunidad frente a las cámaras y al público.

Antes de ingresar al reality más visto del país, Daniela ya tenía un recorrido ligado al desarrollo personal y a las redes sociales. Se desempeña como coach, actividad desde la cual comparte contenidos vinculados al bienestar emocional, la motivación y el crecimiento personal.

En paralelo, fue construyendo una comunidad como influencer, donde muestra aspectos de su vida cotidiana y reflexiones que conectan con miles de seguidores.

Daniela de Lucía regresó oficialmente al reality. Video: Telefe.

Su llegada a Gran Hermano estuvo atravesada por una fuerte carga emocional. Dentro de la casa, Daniela sufrió la muerte de su padre. Ese episodio marcó un antes y un después porque abandonó la casa a 48 horas de haber entrado.

Durante su primera etapa en el reality, Daniela tuvo un perfil que fue mutando con el correr de los días. Pasó de la cautela inicial a una participación más activa. El destino le dio revancha: tras su salida, volvió a ingresar a la casa, con otra actitud y la intención de aprovechar al máximo esta segunda oportunidad.

Daniela apostó a mostrarse auténtica y a reforzar su estrategia, sabiendo que el público ya conocía tanto sus fortalezas como sus puntos débiles.