El mundo del cine se vestirá de gala el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles para celebrar la ceremonia de los Premios Oscar 2026. Sin embargo, ante la tensión generada por el conflicto en Medio Oriente, las autoridades estadounidenses y los productores del evento han reforzado los protocolos para garantizar que la gala se desarrolle con normalidad.

El refuerzo del protocolo de seguridad se debe a que el FBI emitió una alerta por un posible plan de Irán para ejecutar el ataque con drones en la Costa Oeste de Estados Unidos, motivo por el cual los organizadores de los Oscar se preocuparon por las figuras del espectáculo, que mueven una gran cantidad de fans y de periodistas esperando en la puerta de los premios.

Katy Mullan y Raj Kapoor, productores de la ceremonia, aseguraron que la gala contará con mayor seguridad, trabajando de la mano con el FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles. “Queremos que todos los que vengan, los que lo vean e incluso los fans que estén fuera de las vallas se sientan seguros y bienvenidos. Es nuestro trabajo reflejar eso en cada detalle del evento”, explicaron según informó The Hollywood Reporter.

Preparación y vigilancia reforzada en los Oscars para este domingo

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles aseguró que se mantendrá un alto nivel de seguridad durante toda la ceremonia, con vigilancia reforzada, coordinación constante con agencias federales y locales y un equipo especialmente destinado a evaluar cualquier posible impacto del conflicto en Oriente Medio sobre la ciudad.

La institución detalló que estarán atentos a amenazas de diversa naturaleza, incluyendo ataques de actores solitarios, células dormidas y riesgos tecnológicos o cibernéticos avanzados, asegurando que “la seguridad pública sigue siendo nuestra máxima prioridad”.

Dónde ver la ceremonia de los Oscars 2026 en Argentina

La ceremonia se realizará el domingo 15 de marzo desde el Dolby Theatre de Hollywood y será transmitida en vivo para Argentina a través de HBO Max y TNT.

La conducción estará a cargo del comediante Conan O’Brien por segundo año consecutivo, con una cobertura especial desde la alfombra roja y un despliegue que promete convertir a la noche de los Oscar en uno de los eventos culturales más comentados del año.