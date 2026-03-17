Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano. Foto: Redes sociales

La Justicia excarceló a Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano que estaba detenida acusada de robarle a un turista estadounidense bajo la modalidad de viuda negra en un hotel.

Para cumplir con la excarcelación, se impuso también que Luciana tendrá que cumplir reglas de conducta como, por ejemplo, someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; mantenerse en contacto con el Tribunal durante la tramitación de la causa el primer día hábil de cada mes; y no podrá acercarse al denunciante Bradley James Varela.

Arrestaron a Luciana, exparticipante de Gran Hermano. Foto: X/plchismes

La excarcelación también fue dispuesta para su mánager y amigo, Cristian Wagner.

El descargo del abogado

Su abogado defensor, Carlos Telleldín, había denunciado un supuesto episodio de violación y una privación ilegítima de la libertad, ya que la víctima habría retenido a la joven en la habitación contra su voluntad.

Así fue la detención de Luciana Martínez, la ex “Gran Hermano”. Video Policía de la Ciudad

“No hubo robo, no hubo viuda negra, no hubo nada de nada; hubo una violación y una privación de libertad, un problema grave que la vamos a hacer declarar”, sostuvo el letrado.