Arrestaron a Luciana, exparticipante de Gran Hermano. Foto: X/plchismes

Un nuevo video difundido en las últimas horas muestra el momento en que Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano, es detenida por efectivos de la Policía de la Ciudad y trasladada a una comisaría. La mujer está imputada, junto a su mánager, por el presunto robo a un turista estadounidense ocurrido en el barrio porteño de Palermo.

Las imágenes registran parte del procedimiento realizado en el departamento donde reside Martínez, ubicado sobre la calle Billinghurst al 1100. Allí los agentes ingresaron al inmueble y concretaron la detención poco después de que el turista realizara la denuncia por el supuesto hecho.

Así fue la detención de Luciana Martínez, la ex “Gran Hermano”. Video Policía de la Ciudad

En el video se observa a Martínez salir del edificio escoltada por varios policías. En ese momento vestía ropa informal de entrecasa: un jogging claro y una remera negra amplia, similar a un atuendo de descanso. Luego fue trasladada a la dependencia policial.

El material también muestra el instante en que los investigadores revisan un bolso que fue secuestrado durante los allanamientos vinculados a la causa. De acuerdo con fuentes policiales, ese elemento fue encontrado en la vivienda del mánager de la acusada, Cristian Wagner.

Dentro del bolso, los efectivos hallaron distintos objetos personales que ahora quedaron incorporados a la investigación. Entre ellos se encontraban un pasaporte, anteojos, un reloj, prendas de vestir y otras pertenencias que serían clave para esclarecer el caso.

Así fue la detención de Luciana Martínez, la ex “Gran Hermano”. Video Policía de la Ciudad

Qué dice la denuncia contra Luciana Martinez, exparticipante de Gran Hermano acusada de “viuda negra”

La detención de Luciana Martínez y Cristian Wagner ocurrió durante la noche, luego de que un turista estadounidense de 40 años denunciara que ambos lo habrían engañado y hecho beber alcohol con el objetivo de robarle sus pertenencias.

Según la reconstrucción inicial de los investigadores, el hombre conoció a la exparticipante de Gran Hermano y a su representante en el bar Makena, uno de los locales nocturnos más populares del barrio de Palermo. Después de pasar varias horas juntos en el lugar, alrededor de las 6.40 de la mañana decidieron ir al hotel donde se hospedaba el turista.

El alojamiento está ubicado en Fray Justo Santa María de Oro al 1800, a pocas cuadras del bar. Al ingresar al establecimiento, el personal del hotel escaneó los documentos de identidad de los visitantes, por lo que sus datos quedaron registrados en el sistema.

Luciana, ex Gran Hermano. Foto: Telefe.

De acuerdo con la investigación, Wagner se retiró del hotel cerca de las 7 de la mañana, mientras que Martínez permaneció en la habitación del turista hasta aproximadamente las 10.30. Estos movimientos quedaron registrados por las cámaras de seguridad del hotel, que fueron claves para reconstruir lo ocurrido esa madrugada.

El denunciante relató que se despertó pasado el mediodía con pocos recuerdos de lo sucedido durante la noche. Al revisar sus pertenencias, advirtió que faltaban varios objetos personales. Entre lo sustraído mencionó su pasaporte, un reloj digital, una mochila y ropa interior.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 comenzaron a revisar las grabaciones del hotel y los registros de ingreso de visitantes. Con esa información, lograron identificar rápidamente a las personas que habían acompañado al turista.

Horas más tarde se llevó a cabo un operativo policial en el domicilio de Martínez, donde finalmente fueron detenidos tanto la exparticipante del reality como su mánager.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 24, encabezado por el juez Alfredo Godoy, con la intervención de la secretaría de Diego Hernández. Ambos acusados permanecen detenidos y se espera que en las próximas horas deban prestar declaración indagatoria.