Andrea Del Boca en Gran Hermano. Foto: Captura de video.

La producción de Gran Hermano: Generación Dorada emitió un comunicado oficial para informar sobre la salud de Andrea del Boca, luego de que abandonara la casa más famosa en una ambulancia.

Según detallaron desde el programa, la actriz se encuentra estable y bajo seguimiento médico, llevando tranquilidad a los televidentes que habían manifestado preocupación por su situación.

El parte se conoció tras una serie de episodios que generaron alarma, ya que Del Boca había mostrado signos de malestar físico y debió ser asistida por profesionales dentro del reality.

En tanto, en la transmisión en vivo, se pudo ver cuando la actriz le contaba a sus compañeras lo que ocurría: “No me dieron bien ciertos parámetros”, se la escuchó decir en voz baja, antes de que la transmisión fuera interrumpida.

Andrea del Boca, Gran Hermano "Generación Dorada". Foto: Telefe

Luego de lo sucedido con Divina Gloria, la continuidad de Andrea del Boca en el reality es una incógnita y sus seguidores esperan novedades sobre su salud y su futuro en la competencia.