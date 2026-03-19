Preocupación por Andrea del Boca: dejó la casa de Gran Hermano por cuestiones de salud y su futuro en el reality es una incógnita
La actriz debió ser trasladada en ambulancia tras malestares y estudios que no dieron bien. El comunicado que emitió la producción.
La producción de Gran Hermano: Generación Dorada emitió un comunicado oficial para informar sobre la salud de Andrea del Boca, luego de que abandonara la casa más famosa en una ambulancia.
Según detallaron desde el programa, la actriz se encuentra estable y bajo seguimiento médico, llevando tranquilidad a los televidentes que habían manifestado preocupación por su situación.
El parte se conoció tras una serie de episodios que generaron alarma, ya que Del Boca había mostrado signos de malestar físico y debió ser asistida por profesionales dentro del reality.
En tanto, en la transmisión en vivo, se pudo ver cuando la actriz le contaba a sus compañeras lo que ocurría: “No me dieron bien ciertos parámetros”, se la escuchó decir en voz baja, antes de que la transmisión fuera interrumpida.
Luego de lo sucedido con Divina Gloria, la continuidad de Andrea del Boca en el reality es una incógnita y sus seguidores esperan novedades sobre su salud y su futuro en la competencia.