"Doradas", de José María Muscari. Foto: Mauricio Cáceres. Prensa.

José María Muscari acaba de estrenar en el Teatro Nacional Cervantes un espectáculo destinado a rescatar a las actrices de las telenovelas que nos hicieron soñar durante años, “Doradas”. Cada una se destaca por haber marcado historia en los ’70, los ’80 y los ’90, porque cada una en lo suyo coronó una época. Ginette Reynall en la pasarela, Carolina Papaleo, Cristina Alberó y Marta Albertini en las telenovelas, esta última como la mala más mala, y Judith Gabbani en la comedia

Para Muscari llevarlas al escenario en su madurez artística representa acercarlas “por primera vez al prestigio del Cervantes. Una obra escrita con la colaboración de la inteligencia artificial que combina confesiones personales e ingredientes retro. Un manifiesto sobre la fama, el paso del tiempo y las emociones maquilladas. ‘Doradas’ es quizás, el pretexto para verlas nuevamente refulgentes”.

"Doradas", de José María Muscari. Foto: Mauricio Cáceres. Prensa.

Este es el espectáculo elegido para abrir la temporada teatral de estrenos 2026 del salón Dorado del Teatro Nacional Cervantes, conocido como sala Luisa Vehil, con un nostálgico espectáculo que incluye vestuario creado especialmente por Verónica de la Canal en el marco escenográfico de Martín Roig, con la colaboración artística de Cristian Morales y la iluminación de Eli Sirlin. Esta propuesta tiene funciones de jueves a domingo en el histórico Teatro de la avenida Córdoba y Libertad, en el horario vespertino de las 18 y con precios muy populares.

La obra de Muscari tendrá una gala benéfica

Pero este espectáculo tendrá una gala benéfica que ha sido bautizada como “La gala dorada de las mujeres doradas del Cervantes”, y que se concretará el jueves 16 de abril por la tarde, organizada por Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, que se unieron como mecenas del arte para recaudar fondos destinados a obras de infraestructura del edificio. Ellos fueron responsables de la creación de los prestigiosos premios María Guerrero, que se entregan desde 1985.

"Doradas", de José María Muscari. Foto: Mauricio Cáceres. Prensa.

La comisión directiva de la Asociación está presidida actualmente por Carolina Petroni de Bereciartua y tiene como presidenta honoraria a María Victoria Hueyo Anchorena. También la integran Stefanía Vecchi de Lagos Mármol como Vicepresidente Honoraria, Mercedes Laconi de Sánchez Elía, Flavia Pittella (ambas vocales) y Ángeles La Rosa (Revisora de Cuentas). Ellos establecieron que la consigna del encuentro será ir vestido de dorado o con un detalle al tono en la vestimenta.

Y si bien no se difundió la cifra de la entrada para la gala por ser sólo por invitación, aquellos que contribuyan con su aporte para las mejoras del edificio centenario deberán desembolsar un valor estimado de tarjeta que rondaría el millón de pesos en esa ocasión. Además tienen la costumbre de hacer importantes sorteos, todo para recaudar fondos para la institución. Seguramente será una tarde a todo lujo y glamour.