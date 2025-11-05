Bauleti, mano a mano con Tin Insaurralde en ‘Las 26 del 26′: “Nos cambió la vida de un día para el otro”

El ganador del Premio Ídolo a Creador Digital del Año fue el primer invitado del ciclo que debutó en Youtube.

Bauleti y Tin Insaurralde en Las 26 del 26, el ciclo de Multimedio 26 que se emite por Youtube. Foto: Anthony Mujica

El reconocido streamer Bauleti fue el primer invitado al ciclo “Las 26 del 26” y charló mano a mano con el conductor Tin Insaurralde, horas antes de recibir el premio Ídolo a Creador Digital del Año por Mernosketti, el dúo que integra junto a Mernuel.

Durante casi 40 minutos de entrevista, el streamer se animó a responder sobre los datos más buscados sobre él en Google, Instagram y TikTok: de su nombre completo y su familia hasta cuál fue su video más buscado.

“Me interesa que expliques por qué la gente buscó tanto ‘Bauleti espacio Zaira Nara’”, le dijo el conductor. “Porque yo creo que se generó algo que es divertido, gracioso y a la vez... no sé si es interesante, o que vende al menos, que te da ganas de verlo para entretenerte, para saber qué pasa realmente”.

“A mí personalmente, yo como viewer, el contenido que más disfruto de ver o que más me hace reír en mi época de viewer y en mi época actual es cuando hay un virgen tratando de remar con una mujer que está muy por encima”, se sinceró Bauleti.

Qué es Mernosketti

“Mernosketti es que la forma más genuina de transmitirle a la gente cómo se comporta un grupo de amigos. Creo que desde el día uno todo lo que hicimos y todo lo que hacemos es tratar de transmitir lo que significa un grupo de amigos y, bueno, y entretener a la gente", fue la respuesta del streamer.

“Si me preguntas a mí, de mi lado personal, es realmente mi familia, a esa altura. O sea, mi segunda familia”.

“Son tres amigos que se juntaron a stremear, a hacer transmisiones en vivo y les fue muy bien, y les está yendo muy bien”, intervino Insaurralde. “Si, y yo diría que de repente les cambió la vida", agregó Bauleti.

“Porque nos cambió la vida de un día para el otro”.

“Las 26 del 26″, con Tin Insaurralde

“Las 26 del 26″ es el nuevo ciclo de entrevistas de Multimedio 26, pensado para la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.

Se emite por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, con la conducción de Tin Insaurralde.

“Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas recorriendo el perfil público del invitado, su perfil de Wikipedia, las búsquedas de Google y redes sociales, y mucho más.

Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.