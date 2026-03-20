Nuevo videoclip de Tini. Foto: X @TINIData

Tini Stoessel logró un hito que ninguna otra artista había conseguido hasta ahora: reunió a Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Susana Giménez, Beto Montenegro y Cacho Deicas para el videoclip de Dos Amantes, su nueva colaboración con Ulises Bueno.

El clip se estrenó a las 21 y, junto con su lanzamiento, Tini compartió un emotivo mensaje en Instagram: “¡¡Ya salió Dos amantes, mis amores!! @ulisesbueno, qué honor compartir esta canción con vos y cantarla juntos mañana”, haciendo referencia al show que dará este viernes en Córdoba.

Nuevo videoclip de Tini. Foto: Instagram.

La cantante también agradeció a los invitados especiales: “Gracias Su, Rodri, Leo, Cacho y Beto por acompañarnos en este video, la pasamos hermoso”. Por su parte, su futuro esposo comentó enamorado: “Sos increíble”.

La canción cuenta la historia de, justamente, “dos amantes”. Entre los fans ya circula una teoría: el videoclip estaría inspirado en el inicio de la relación de Tini con el futbolista, aunque presentado con una estética de “amores prohibidos”.

Nuevo videoclip de Tini. Foto: X @TINIData

El videoclip de Dos Amantes: Tini reúne a Susana Giménez, Messi y Rodrigo de Paul

En el video, los protagonistas se ubican alrededor de una mesa larga, típica de grandes celebraciones como bodas o fiestas de 15. En el centro están Tini y Ulises, mientras que los demás invitados se distribuyen a los costados.

TINI, Ulises Bueno - Dos Amantes (Video Oficial)

El momento guionado quedó en manos de Susana Giménez, quien les lanzó a Tini y De Paul la clásica pregunta: “¿Para cuándo el casamiento?”. Al final, la diva se mostró divertida intentando descifrar el motivo de la reunión: “¿A nosotros quiénes nos invitó? ¿Saben?”.

Los memes de Messi no faltaron

Como era de esperarse, la aparición de Lionel Messi en el videoclip de Dos Amantes no pasó desapercibida en redes. Los fans no tardaron en reaccionar con todo tipo de memes, capturando cada gesto y situación graciosa del astro del fútbol junto a Tini y los demás invitados.

Nuevo videoclip de Tini. Foto: X @OutMessi_

Messi en el videoclip de Tini. Foto: X.

Más allá de la música, el video se convirtió en un verdadero fenómeno viral. La combinación de figuras reconocidas y momentos divertidos hizo que los memes formen parte del estreno casi tanto como la propia canción.