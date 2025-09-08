Falleció el periodista Juan Ortelli a sus 43 años: de qué murió el exdirector de la revista Rolling Stone Argentina

La noticia de la muerte del referente del rap y el freestyle fue confirmada por su hermano en las últimas horas.

Juan Ortelli murió a sus 43 años. Foto: Instagram/juanortelli

Juan Ortelli, periodista y exdirector de la revista Rolling Stone Argentina entre 2013 y 2018, falleció este lunes a los 43 años.

La noticia fue confirmada por su hermano a través de un posteo en las redes de Juan. Según detalló, la muerte fue por causas naturales.

“Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional”, expresó su hermano en Instagram.

Juan Ortelli murió en las últimas horas. Foto: Instagram/juanortelli

La publicación no tardó en llegar a cientos de artistas y personalidades de la música, especialmente a raperos que forman parte de la Liga Bazooka, donde Juan Ortelli era creador de contenidos y reclutador de talentos.

“Te vamos a extrañar tanto. Gracias por lo que has sido como persona y profesional. Un abrazo y mucho ánimo a su familia y amigos”, expresó uno de ellos. “Te vamos a extrañar por siempre Juan, gracias por tanto, espero nos acompañes desde el otro lado y te hagas presente en cada escenario. No entiendo absolutamente nada amigo”, comentó otro de los raperos.

De qué murió Juan Ortelli. Foto: Instagram/juanortelli

Por otro lado, la revista Rolling Stone realizó una publicación este lunes y recordó que el productor asumió la dirección de la revista con tan solo 29 años y que desde ese lugar le dio mejor y mayor visibilidad a las escenas emergentes.

Juan se había convertido “en una referencia ineludible para el rap y el freestyle en español. Fue jurado de la Red Bull Batalla de los Gallos y cofundador de la Liga Bazooka”, remarcó la publicación de Rolling Stone.