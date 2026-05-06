Parque Patagonia Azul. Foto: NA.

Hay lugares donde la naturaleza sorprende por su inmensidad, y otros donde lo hace por su capacidad de transformarse en cuestión de horas. En la costa de Chubut, existe un fenómeno que convierte el paisaje en algo completamente distinto dos veces al día: el mar se retira y deja al descubierto un universo que normalmente permanece oculto.

Se trata de una franja intermareal, uno de los ecosistemas más dinámicos del planeta, donde conviven especies adaptadas a vivir entre el agua y la tierra. En ese límite cambiante, la biodiversidad se despliega de una forma única, ofreciendo una experiencia que combina exploración, ciencia y asombro.

Parque Patagonia Azul: dónde queda este fenómeno natural único en Argentina

Este escenario se encuentra en el Parque Provincial Patagonia Azul, en la provincia de Chubut. Allí, el entorno natural invita a recorrer senderos costeros, observar la fauna y entender cómo funcionan los ciclos de las mareas en un paisaje que cambia constantemente.

Parque Provincial Patagonia Azul. Foto: chubutpatagonia.gob.ar

Las caminatas por el intermareal pueden realizarse en sectores de acceso público, como Bahía Arredondo (Portal Isla Leones) y Arroyo Marea (Portal Bahía Bustamante). También existen experiencias más inmersivas para quienes se hospedan en Marisma Camps, un refugio costero rodeado de naturaleza.

Desde el parque recomiendan realizar estas exploraciones con guías, ya que permiten interpretar el paisaje en profundidad y descubrir detalles biológicos que a simple vista pueden pasar desapercibidos.

El intermareal en Chubut: un mundo submarino que aparece dos veces al día

Cuando el mar se retira —con una diferencia que puede alcanzar los cinco metros de altura—, la costa revela un ecosistema sorprendente. Aparecen bosques de algas, pozas naturales y una enorme diversidad de vida marina, que queda expuesta por unas horas.

Parque Patagonia Azul. Foto: NA.

En este entorno se pueden observar anémonas, mejillones, crustáceos y pequeños peces atrapados en cavidades naturales. También se destaca la presencia del wakame, un alga invasora que es extraída para controlar su expansión y que incluso se incorpora a la gastronomía local.

Fauna y aves en Patagonia Azul: qué especies se pueden ver

El intermareal funciona como un verdadero comedor natural a cielo abierto, atrayendo a numerosas especies de aves. Entre ellas se destacan los ostreros negros, pardos y australes, además de chorlitos y playeritos durante el verano.

Sin embargo, uno de los protagonistas es el pato vapor, un ave endémica de Chubut que llama la atención por su tamaño, sus colores y su particular comportamiento: suele nadar siempre en pareja.

Parque Patagonia Azul. Foto: NA.

En el mar, la riqueza de nutrientes también atrae a especies como la ballena sei, que volvió a aparecer en la zona, y en el cielo es común ver al petrel gigante del sur, con una envergadura que puede alcanzar los dos metros.

Marisma Camps: uno de los puntos más impactantes para explorar

Uno de los sectores más impresionantes del parque es Marisma Camps, donde la fuerza de las corrientes marinas genera un espectáculo constante. Allí, el agua arrastra bancos de peces que brillan en la superficie, creando un paisaje dinámico y lleno de vida.

Este punto permite una experiencia más cercana con el ecosistema, ideal para quienes buscan una conexión profunda con la naturaleza en un entorno prácticamente intacto.

Parque Patagonia Azul. Foto: NA.

Una experiencia sensorial en plena naturaleza patagónica

El recorrido por este paisaje no solo es visual. El entorno ofrece una verdadera sinfonía natural: el sonido del canto rodado golpeando con las olas, el viento sobre la vegetación y el vuelo de las gaviotas crean una atmósfera única.

Incluso en tierra firme hay pequeños detalles que suman a la experiencia, como el movimiento de los cangrejos entre la salicornia, el paso de un peludo o el leve crujido de un cuis alimentándose.

Turismo y conservación: por qué visitar el intermareal en Chubut

Además de ser un atractivo turístico, este ecosistema cumple un rol clave en la educación ambiental y la conservación. Las visitas permiten comprender la fragilidad de estos ambientes y la importancia de preservarlos.

Portal Punta Tombo, Ruta Patagonia Azul. Foto: patagoniaazul.org

La posibilidad de recorrer el intermareal con guías especializados ayuda a generar conciencia sobre una costa que, aunque poco conocida, es extraordinariamente rica en vida.

Cómo visitar el intermareal en Patagonia Azul: accesos y recomendaciones

Ubicación

Arroyo Marea , en Portal Bahía Bustamante (acceso público)

Bahía Arredondo , en Portal Isla Leones (acceso público)

Marisma Camps, en Portal Bahía Bustamante (acceso para huéspedes)

Recomendaciones

Es importante llevar agua potable, comida, ropa cómoda o rompevientos y protector solar, ya que el punto de abastecimiento más cercano es la localidad de Camarones. También se recomienda sumar binoculares para aprovechar al máximo el avistaje de fauna.