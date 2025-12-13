De cantar en los subtes a telonear a María Becerra en River: quién es Willy Bronca, el rapero de José C. Paz que expone una crítica político-social en sus letras

Tras años de autogestión y experimentación musical, el rapero y multiinstrumentalista será uno de los encargados de abrir los shows de “La Nena de Argentina” este 12 y 13 de diciembre mostrando una propuesta musical tan diversa como comprometida con su realidad social.

Willy Bronca, artista rapero y multiinstrumentista. Foto: Instagram @willybronca_.

El joven artista Willy Bronca se prepara para uno de los hitos más importantes de su carrera: será el encargado de abrir los shows de María Becerra este 12 y 13 de diciembre en el Estadio River Plate. Este salto a la masividad, producto de una propuesta original que fusiona rap, jazz, funk, soul y folclore latinoamericano, es el resultado de un recorrido marcado por la autogestión, la experimentación musical y una resiliencia a prueba de todo.

Willy Bronca fue elegido por María Becerra para telonearla durante sus shows en el Estadio River Plate. Foto: Instagram @willybronca_.

Del “under” a rapear en el Monumental: el recorrido artístico de Willy Bronca

La historia de Willy Bronca es la de un artista que construyó su identidad musical a partir del cruce permanente de mundos. Nacido en Perú y criado en Argentina, su recorrido creativo estuvo atravesado por la diversidad cultural, la desigualdad social y una mirada crítica que se traduce en canciones cargadas de contenido y búsqueda sonora.

Antes de llegar a un escenario emblemático como el Monumental, hubo años de tránsito entre barrios y experiencias contrastantes. Su infancia y adolescencia transcurrieron entre José C. Paz y distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, sin un anclaje territorial fijo.

Willy Bronca, artista rapero y multiinstrumentista. Foto: Instagram @willybronca_.

Esa itinerancia se convirtió en una herramienta de observación social que terminaría impregnando su obra. “No es que crecí en un barrio en particular, siempre estuve por todos lados. Creo que mi música retrata mucho las diferencias y desigualdades que hay entre los distintos mundos...”, explicó el propio Willy en diálogo con El Destape.

El subte fue durante mucho tiempo su escenario principal. Allí rapeó a diario, conviviendo con la precariedad, el contacto directo con el público y las tensiones propias del espacio público, hasta que una decisión marcó un quiebre en su camino artístico: “Dije ‘no puede ser ¿cómo se hace para tocar en un bar? ¿Cómo se hace para vivir de esto? No puede ser que esté rapeando tres horas todos los días’”.

Ese punto de inflexión dio inicio a una etapa de profesionalización que lo llevó a lanzar su música en plataformas digitales y a proyectar un formato escénico más ambicioso.

En la actualidad, Willy Bronca se presenta con una banda numerosa, integrada por diez músicos, con una fuerte presencia femenina. Su propuesta reúne distintos géneros sin perder el eje en la palabra y el mensaje. “Lo transversal es el rap, cumbia, funky carioca, funk, soul, trap, todo. La música va ambientando y acompañando a la rima”, definió.

Más allá del crecimiento artístico, su obra mantiene un fuerte compromiso con lo social y lo político. Participa activamente en movilizaciones y actividades solidarias, y observa con preocupación el avance del individualismo dentro de la escena urbana contemporánea.

Willy Bronca, artista rapero y multiinstrumentista. Foto: Instagram @willybronca_.

“Todos quieren ser ese pibe que sale del barrio y que lo consigue...”, señaló al cuestionar los relatos de éxito personal que no logran transformar las realidades colectivas.

Así, mientras se prepara para subirse al escenario de River Plate frente a decenas de miles de personas, Willy Bronca llega a ese punto sin renunciar a su identidad. El paso a la masividad no borra su origen, sino que, en este sentido, lo amplifica.