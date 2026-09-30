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“Digger”, de Tom Cruise, llega mañana a los cines argentinos: un empresario inescrupuloso como protagonista y una denuncia social de Alejandro Iñárritu

Con dirección del mexicano Iñárritu, sobre guión propio escrito con el argentino Nicolás Giacobone, se estrena en cines este llamado de alerta que está presentado de manera muy particular.

Pato Daniele
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Digger | Tráiler Oficial Subtitulado
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La última locura de Tom Cruise fue más arriesgada que evitar el doble en las escenas físicas más comprometidas de “Misión: Imposible”: se puso a las órdenes del mexicano Alejandro G. Iñárritu para componer a “Digger”, un empresario petrolero estadounidense muy inescrupuloso. El actor luce irreconocible en la película que se estrena este jueves 1 de octubre en los cines argentinos.

Y si bien la actuación de Cruise es muy buena, acá lo que se nota es la impronta del director, el mismo de “Babel”, “Biutiful”, “Birdman” y “El renacido”: la preocupación por el futuro de la humanidad y la crítica a la codicia empresarial que contibuye a generar el actual cambio climático.

Con su equipo de guionistas ganador del Oscar, entre los que se encuentra el argentino Nicolás Giacobone, armó otra vez una denuncia social sobre el tema que, a medida que avanzan las situaciones, va sorprendiendo más y más al espectador, a lo largo de más de dos horas.

Tom Cruise protagoniza "Digger" dirigido por Alejandro G. Iñárritu. Foto: Warner Bros

Una mirada incisiva al mundo empresarial

Sin mediar aviso, de entrada el largometraje presenta la vida de un inescrupuloso millonario que se enfrenta a un desastre natural causado por su propia empresa. Así vemos cómo intenta desviar el foco de culpabilidad del escrutinio público mientras intenta darle argumentos disuasivos al presidente de los Estados Unidos.

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Mientras tanto, él está más preocupado por su gato moribundo como de los acontecimientos que se están desarrollando en el mundo. Pero esto último sólo para zafar y seguir haciendo negocios. Y todo el tiempo hay un aura de modernidad tecnológica que encontrará explicación hacia el final.

¿Es el futuro que nos espera?

Acompañan a Cruise algunas caras conocidas como John Goodman y Jesse Plemons en roles centrales. Pero todo gira en torno de las decisiones y las explosiones emocionales de este manipulador nato que es Digger (siempre tratando de llevar las cosas a su favor). Cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia aquí, es algo buscado, marcado y potenciado por la gran actuación del protagonista. Hay que aclarar que el actor es productor de esta historia.

Tom Cruise protagoniza "Digger" dirigido por Alejandro G. Iñárritu. Foto: Warner Bros

También sorprende el nivel de superproducción que tiene, con miles de extras y una recreación que incluye efectos especiales que vuelven todo más creíble, junto a la particular fotografía que le imprime Emmanuel Lubezki.

Como buena crítica social que brinda, “Digger” ya se ganó amores y detractores. Sin dudas no va a pasar desapercibida y es perfecta para verla en una sala cinematográfica, por su espectacularidad y porque está parcialmente filmada en formato VistaVision (combinado con 35 mm y digital). Otra novedad para la propuesta.

Tom CruiseCinePelícula
Pato Daniele
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Periodista colaboradora

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