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Emiratos Árabes rompió el silencio ante la tensión en avión de Flydubai: lo calificó de “incidente de seguridad” e investiga las causas

El Gobierno israelí tildó de “atentado” y las autoridades emiratíes informaron que el incidente fue “controlado, lo que obligó a desviar la aeronave y realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto de Tabuk”, en Arabia Saudita.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Aterrizaje de emergencia de avión de FlyDubai.
Aterrizaje de emergencia de avión de FlyDubai. Foto: EFE
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La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos calificó de “incidente de seguridad” lo ocurrido en el vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, en el que “algunos miembros de la tripulación” resultaron heridos, y apuntó que continúa investigando lo que el Gobierno israelí tildó de “atentado”.

La autoridad de EAU, que reaccionó por primera vez pasadas más de doce horas del incidente, aseguró que “los equipos responsables de la investigación, en coordinación con las autoridades competentes, continúan investigando para determinar las causas y circunstancias del incidente, incluyendo la revisión de los aspectos operativos y de seguridad”.

Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un altercado entre los pilotos Foto: Captura / Redes Sociales

Indicó que el “incidente de seguridad” ocurrido en la aeronave fue “controlado, lo que obligó a desviar la aeronave y realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto de Tabuk”, en Arabia Saudita.

Asimismo, señaló que dicho incidente “provocó heridas a algunos miembros de la tripulación, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir la atención médica necesaria en el reino de Arabia Saudita”.

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Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un altercado entre los pilotos Foto: Captura / Redes Sociales

El aeropuerto saudita de Tabuk solo mencionó en un comunicado que el piloto y el copiloto del avión resultaron heridos y fueron trasladados al hospital al aterrizar en la ciudad saudita.

Esta declaración de Emiratos se produce poco después de que las autoridades saudíes indicaran que han comenzado a investigar lo ocurrido en el avión.

Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un altercado entre los pilotos Foto: Captura / Redes Sociales

Por su parte, Flydubai confirmó en un comunicado un altercado en la cabina de pilotos, pero pidió “abstenerse de especulaciones prematuras” hasta que se esclarezcan las causas del incidente.

El viaje hacia Tel Aviv, en el centro de Israel, se interrumpió cuando, según apuntó el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, uno de los pilotos del vuelo Flydubai intentó estrellar la aeronave tras apuñalar a su compañero en la cabina.

Netanyahu afirmó que fue un ataque terrorista lo sucedido en el avión de FlyDubai. Foto: Reuters.

Netanyahu aseguró que se trata de un “incidente de seguridad extremadamente grave” y dio órdenes a los organismos de seguridad israelíes para prepararse ante otras “posibles amenazas adicionales”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, fue más allá y calificó de “intento de atentado terrorista yihadista” el suceso.

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