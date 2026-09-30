De qué trata “NAZA”: el polémico documental sobre Gaza que se estrena en 56 países y fue rechazado por los cines de Israel

Grafitis que representan a Yuval Abraham y Rachel Szor, directores del documental NAZA, y la palabra "traidores" en hebreo, en una pared de Ashdod, al sur de Israel. Foto: REUTERS

El documental “NAZA”, dirigido por los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, comenzó su estreno internacional en salas el pasado 28 de septiembre y ya tiene distribución en 56 territorios. Sin embargo, la película todavía no cuenta con una exhibición comercial en Israel, el país donde fue rodada y donde viven sus realizadores.

La producción, realizada por The Guardian y JW Films, aborda los mecanismos utilizados durante las operaciones militares israelíes en Gaza y reúne testimonios de 24 soldados y miembros de los servicios de inteligencia israelíes que permanecen en el anonimato.

El documental sostiene, a partir de esos testimonios y de investigaciones periodísticas previas, que distintos sistemas tecnológicos y de inteligencia artificial fueron utilizados para colaborar en la selección de objetivos durante la guerra. Estas afirmaciones forman parte del contenido de la película y también han sido objeto de cuestionamientos y rechazo por parte de sectores israelíes.

El documental que comenzó su recorrido internacional

“NAZA” tuvo su estreno mundial el 10 de septiembre en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió el Premio Especial del Jurado. La película tuvo además una extensa ovación de pie durante su presentación, que, según The Guardian, alcanzó los 25 minutos.

Después de su paso por Venecia, el documental comenzó a llegar a salas de distintos países. La distribución internacional fue acordada por la compañía francesa mk2 Films, que cerró acuerdos en 56 territorios.

El recorrido también incluyó el Festival de San Sebastián, donde la película formó parte de la sección Perlak y tuvo varias funciones entre el 23 y el 26 de septiembre.

Los directores del documental Naza. Foto: Euronews.com

Este miércoles 30 de septiembre, además, “NAZA” inicia su estreno comercial en Estados Unidos con funciones en el IFC Center de Nueva York. Posteriormente, está previsto que llegue a Los Ángeles y a otros mercados estadounidenses.

¿Qué cuenta “NAZA” sobre la guerra en Gaza?

La película está construida alrededor de 24 testimonios anónimos de soldados y miembros de la inteligencia militar israelí. Las entrevistas fueron realizadas de manera que no pudiera identificarse a los protagonistas y fueron filmadas durante la noche desde azoteas de Tel Aviv.

El documental examina cómo se toman determinadas decisiones durante los ataques y qué papel tienen las herramientas tecnológicas utilizadas para seleccionar objetivos.

“NAZA” toma como punto de partida una serie de investigaciones publicadas entre 2023 y 2025 por The Guardian, +972 Magazine y Local Call, entre ellas trabajos periodísticos sobre sistemas de inteligencia artificial utilizados para seleccionar objetivos en Gaza.

El propio título hace referencia a un término utilizado por la inteligencia militar israelí para indicar el número estimado de civiles que podrían morir como consecuencia de un ataque aéreo, según las investigaciones en las que se basa la película.

NAZA: El documental sobre Israel y la matanza de civiles en Gaza. Foto: Canal 26

¿Por qué “NAZA” no se proyecta en Israel?

La ausencia de funciones comerciales en Israel se convirtió en uno de los principales puntos de controversia alrededor del documental.

Los productores aseguraron que ofrecieron la película gratuitamente a distintos cines israelíes, con la intención de que pudiera proyectarse allí de manera paralela a su lanzamiento internacional. Hasta el momento, sin embargo, no se ha anunciado una distribución comercial en las salas del país.

La situación generó incluso una intervención del Consejo del Cine de Israel, organismo público que asesora al Gobierno en materia cinematográfica. El organismo pidió una proyección urgente del documental para sus propios integrantes y sostuvo que no exhibirlo podía reforzar las sospechas alrededor de la película.

Mientras tanto, los realizadores decidieron garantizar que el documental pueda ser visto fuera de las salas. The Guardian anunció que lo publicará gratuitamente en su sitio web a finales de noviembre, una vez concluida su primera etapa de distribución cinematográfica.

Grafitis que representan a Yuval Abraham y Rachel Szor, directores del documental NAZA, y la palabra "traidores" en hebreo, en una pared de Ashdod, al sur de Israel. Foto: REUTERS

La reacción de Netanyahu y las amenazas contra los directores

El estreno de “NAZA” provocó una fuerte reacción política en Israel. Los directores fueron cuestionados públicamente por autoridades y sectores políticos, mientras que también recibieron amenazas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó de traición el trabajo de los realizadores y planteó la posibilidad de impulsar mecanismos para retirar la ciudadanía a personas que, según su interpretación, difamen a las Fuerzas de Defensa de Israel.

La propuesta generó a su vez cuestionamientos dentro de Israel. El presidente Isaac Herzog sostuvo que una iniciativa de ese tipo no tendría posibilidades de prosperar, según reportes publicados durante septiembre. Más de 1.500 cineastas israelíes también expresaron su respaldo a Abraham y Szor frente a las amenazas y la reacción política generada por el documental.

“Un sentido de obligación”: qué dijeron los directores

Abraham y Szor defendieron públicamente la decisión de realizar la película y explicaron que su condición de israelíes fue precisamente uno de los motivos que los llevó a investigar el funcionamiento de los sistemas utilizados durante la guerra.

Los realizadores son además dos de los cuatro directores del documental “No Other Land”, ganador del Oscar a mejor documental en 2025.

Los directores Yuval Abraham y Rachel Szor posan con el Premio Especial del Jurado a "Naza" durante la ceremonia de clausura del 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia, Italia Foto: REUTERS

¿Cuándo podrá verse gratis por internet?

Por ahora, “NAZA” continúa su recorrido por festivales y salas internacionales. Este 30 de septiembre comenzó su exhibición comercial en Nueva York y próximamente continuará su expansión por otros mercados.

Una vez terminada la primera etapa de distribución cinematográfica, The Guardian tiene previsto publicar el documental gratuitamente en su página web a finales de noviembre.

De esta manera, la película pasará de un estreno restringido a salas de distintos países a una distribución digital global, en un intento de sus responsables por garantizar que el contenido pueda ser visto incluso en lugares donde no haya conseguido distribución cinematográfica.