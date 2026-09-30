comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

De qué trata “NAZA”: el polémico documental sobre Gaza que se estrena en 56 países y fue rechazado por los cines de Israel

La película dirigida por los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor comenzó su lanzamiento internacional el 28 de septiembre y este miércoles llega a los cines de Estados Unidos. La producción reúne testimonios anónimos de 24 integrantes de las fuerzas de seguridad israelíes y generó una fuerte controversia en Israel.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Grafitis que representan a Yuval Abraham y Rachel Szor, directores del documental NAZA, y la palabra "traidores" en hebreo, en una pared de Ashdod, al sur de Israel.
Grafitis que representan a Yuval Abraham y Rachel Szor, directores del documental NAZA, y la palabra "traidores" en hebreo, en una pared de Ashdod, al sur de Israel. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El documental “NAZA”, dirigido por los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, comenzó su estreno internacional en salas el pasado 28 de septiembre y ya tiene distribución en 56 territorios. Sin embargo, la película todavía no cuenta con una exhibición comercial en Israel, el país donde fue rodada y donde viven sus realizadores.

La producción, realizada por The Guardian y JW Films, aborda los mecanismos utilizados durante las operaciones militares israelíes en Gaza y reúne testimonios de 24 soldados y miembros de los servicios de inteligencia israelíes que permanecen en el anonimato.

El documental sostiene, a partir de esos testimonios y de investigaciones periodísticas previas, que distintos sistemas tecnológicos y de inteligencia artificial fueron utilizados para colaborar en la selección de objetivos durante la guerra. Estas afirmaciones forman parte del contenido de la película y también han sido objeto de cuestionamientos y rechazo por parte de sectores israelíes.

El documental que comenzó su recorrido internacional

“NAZA” tuvo su estreno mundial el 10 de septiembre en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió el Premio Especial del Jurado. La película tuvo además una extensa ovación de pie durante su presentación, que, según The Guardian, alcanzó los 25 minutos.

Contenido Recomendado

Impactantes imágenes:rebeldes hutíes logran arrancar un coche usando dos fusiles AK-47 como cables eléctricos

Impactantes imágenes: rebeldes hutíes logran arrancar un coche usando dos fusiles AK-47 como cables eléctricos

El video del derrumbe de un edificio en Gaza y la búsqueda desesperada de 100 desaparecidos:hay al menos 20 muertos

El video del derrumbe de un edificio en Gaza y la búsqueda desesperada de 100 desaparecidos: hay al menos 20 muertos

Después de su paso por Venecia, el documental comenzó a llegar a salas de distintos países. La distribución internacional fue acordada por la compañía francesa mk2 Films, que cerró acuerdos en 56 territorios.

El recorrido también incluyó el Festival de San Sebastián, donde la película formó parte de la sección Perlak y tuvo varias funciones entre el 23 y el 26 de septiembre.

Los directores del documental Naza. Foto: Euronews.com

Este miércoles 30 de septiembre, además, “NAZA” inicia su estreno comercial en Estados Unidos con funciones en el IFC Center de Nueva York. Posteriormente, está previsto que llegue a Los Ángeles y a otros mercados estadounidenses.

¿Qué cuenta “NAZA” sobre la guerra en Gaza?

La película está construida alrededor de 24 testimonios anónimos de soldados y miembros de la inteligencia militar israelí. Las entrevistas fueron realizadas de manera que no pudiera identificarse a los protagonistas y fueron filmadas durante la noche desde azoteas de Tel Aviv.

El documental examina cómo se toman determinadas decisiones durante los ataques y qué papel tienen las herramientas tecnológicas utilizadas para seleccionar objetivos.

“NAZA” toma como punto de partida una serie de investigaciones publicadas entre 2023 y 2025 por The Guardian, +972 Magazine y Local Call, entre ellas trabajos periodísticos sobre sistemas de inteligencia artificial utilizados para seleccionar objetivos en Gaza.

El propio título hace referencia a un término utilizado por la inteligencia militar israelí para indicar el número estimado de civiles que podrían morir como consecuencia de un ataque aéreo, según las investigaciones en las que se basa la película.

Fue producido por el diario inglés The Guardian y dirigido por los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor.
NAZA: El documental sobre Israel y la matanza de civiles en Gaza. Foto: Canal 26

¿Por qué “NAZA” no se proyecta en Israel?

La ausencia de funciones comerciales en Israel se convirtió en uno de los principales puntos de controversia alrededor del documental.

Los productores aseguraron que ofrecieron la película gratuitamente a distintos cines israelíes, con la intención de que pudiera proyectarse allí de manera paralela a su lanzamiento internacional. Hasta el momento, sin embargo, no se ha anunciado una distribución comercial en las salas del país.

La situación generó incluso una intervención del Consejo del Cine de Israel, organismo público que asesora al Gobierno en materia cinematográfica. El organismo pidió una proyección urgente del documental para sus propios integrantes y sostuvo que no exhibirlo podía reforzar las sospechas alrededor de la película.

Mientras tanto, los realizadores decidieron garantizar que el documental pueda ser visto fuera de las salas. The Guardian anunció que lo publicará gratuitamente en su sitio web a finales de noviembre, una vez concluida su primera etapa de distribución cinematográfica.

Grafitis que representan a Yuval Abraham y Rachel Szor, directores del documental NAZA, y la palabra "traidores" en hebreo, en una pared de Ashdod, al sur de Israel. Foto: REUTERS

La reacción de Netanyahu y las amenazas contra los directores

El estreno de “NAZA” provocó una fuerte reacción política en Israel. Los directores fueron cuestionados públicamente por autoridades y sectores políticos, mientras que también recibieron amenazas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó de traición el trabajo de los realizadores y planteó la posibilidad de impulsar mecanismos para retirar la ciudadanía a personas que, según su interpretación, difamen a las Fuerzas de Defensa de Israel.

La propuesta generó a su vez cuestionamientos dentro de Israel. El presidente Isaac Herzog sostuvo que una iniciativa de ese tipo no tendría posibilidades de prosperar, según reportes publicados durante septiembre. Más de 1.500 cineastas israelíes también expresaron su respaldo a Abraham y Szor frente a las amenazas y la reacción política generada por el documental.

“Un sentido de obligación”: qué dijeron los directores

Abraham y Szor defendieron públicamente la decisión de realizar la película y explicaron que su condición de israelíes fue precisamente uno de los motivos que los llevó a investigar el funcionamiento de los sistemas utilizados durante la guerra.

Los realizadores son además dos de los cuatro directores del documental “No Other Land”, ganador del Oscar a mejor documental en 2025.

Los directores Yuval Abraham y Rachel Szor posan con el Premio Especial del Jurado a "Naza" durante la ceremonia de clausura del 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia, Italia Foto: REUTERS

¿Cuándo podrá verse gratis por internet?

Por ahora, “NAZA” continúa su recorrido por festivales y salas internacionales. Este 30 de septiembre comenzó su exhibición comercial en Nueva York y próximamente continuará su expansión por otros mercados.

Una vez terminada la primera etapa de distribución cinematográfica, The Guardian tiene previsto publicar el documental gratuitamente en su página web a finales de noviembre.

De esta manera, la película pasará de un estreno restringido a salas de distintos países a una distribución digital global, en un intento de sus responsables por garantizar que el contenido pueda ser visto incluso en lugares donde no haya conseguido distribución cinematográfica.

Medio OrienteFranja de GazaDocumentalNP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. “Estoy traumatizado y la gente sigue aterrorizada”:los estremecedores relatos de los pasajeros del avión que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita

    “Estoy traumatizado y la gente sigue aterrorizada”: los estremecedores relatos de los pasajeros del avión que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita

  2. VIDEO:así se vivió el aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita del avión Flydubai tras un violento ataque

    VIDEO: así se vivió el aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita del avión Flydubai tras un violento ataque

  3. Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un altercado entre los pilotos

    Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un altercado entre los pilotos

  4. Abren convocatoria para vivir gratis en Tailandia como voluntario:ofrecen alojamiento y 3 comidas diarias por trabajar 25 horas semanales

    Abren convocatoria para vivir gratis en Tailandia como voluntario: ofrecen alojamiento y 3 comidas diarias por trabajar 25 horas semanales

  5. España se suma a las restricciones de Europa y prohíbe el burka y el nicab:las multas llegan a 750 euros

    España se suma a las restricciones de Europa y prohíbe el burka y el nicab: las multas llegan a 750 euros
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Corte Suprema contra los fallos que no tienen argumentos mayoritarios

La Corte Suprema contra los fallos que no tienen argumentos mayoritarios

La Corte Suprema ratificó el carácter excepcional de los blanqueos

DNU 70/23:la Corte Suprema revocó un fallo que reponía la Ley de Tierras

Javier Milei encabeza la Argentina Week en París:la agenda completa, con el encuentro con Emmanuel Macron

Economía

Despidos en una distribuidora de golosinas:más de 50 trabajadores fueron afectados en Esteban Echeverría

Despidos en una distribuidora de golosinas: más de 50 trabajadores fueron afectados en Esteban Echeverría

ANSES:cuándo cobran en octubre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9

Atención a estos valores:cuánto cobrará una niñera por hora y por mes desde octubre de 2026

Uno por uno, los puntos decisivos de la misión del FMI en Argentina para revisar los objetivos del acuerdo

Internacionales

El papa León XIV habló sobre la extrema derecha:“No es una expresión auténtica del cristianismo”

El papa León XIV habló sobre la extrema derecha: “No es una expresión auténtica del cristianismo”

De qué trata “NAZA”:el polémico documental sobre Gaza que se estrena en 56 países y fue rechazado por los cines de Israel

“Estoy traumatizado y la gente sigue aterrorizada”:los estremecedores relatos de los pasajeros del avión que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita

Un centenar de personas acampa en el corazón de Barcelona para reclamar soluciones a la crisis de vivienda