comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Plazo fijo: cuánto paga cada banco a 30 días y qué tasa ofrecen en el último día de septiembre 2026

Las tasas de los plazos fijos varían entre los principales bancos tras la eliminación del rendimiento mínimo obligatorio del Banco Central. Los detalles de las diferencias porcentuales y el listado de las 10 principales entidades.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Intereses de plazo fijo para septiembre 2026.
Intereses de plazo fijo para septiembre 2026. Foto: Pexels.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las tasas de interés de los plazos fijos en pesos presentan diferencias entre los principales bancos de Argentina. Este miércoles 30 de septiembre, el Banco Central difundió la tabla comparativa de rendimientos para depósitos a 30 días, que permite conocer cuánto ofrece cada entidad a sus clientes.

El esquema vigente se encuentra marcado por la decisión del BCRA de eliminar la tasa mínima obligatoria para los plazos fijos. De esta manera, cada banco puede establecer libremente la tasa que paga por los depósitos, lo que generó una mayor dispersión entre las alternativas disponibles para los ahorristas.

Intereses de plazo fijo para septiembre 2026. Foto: Pexels.

Cuánto pagan los principales bancos por un plazo fijo a 30 días

De acuerdo con las tasas informadas para clientes, los 10 bancos con mayor volumen de depósitos ofrecen actualmente los siguientes rendimientos:

  • Banco Provincia: 21%
  • Banco Macro: 19,5%
  • Banco BBVA: 19%
  • Banco Nación: 18,75%
  • Banco Credicoop: 18,5%
  • Banco ICBC: 18,1%
  • Banco Galicia: 17,25%
  • Banco Ciudad: 17%
  • Banco Santander: 16,5%
  • Banco Patagonia: 16%

La comparación muestra que existen diferencias entre las tasas ofrecidas por las entidades. Banco Provincia informa una tasa del 21%, mientras que Banco Patagonia ofrece 16%, según los datos publicados por el BCRA.

Contenido Recomendado

Plazo fijo:cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $500.000 a 60 días

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $500.000 a 60 días

Plazo fijo en septiembre 2026:los bancos que más pagan por depósitos de $800 mil

Plazo fijo en septiembre 2026: los bancos que más pagan por depósitos de $800 mil

Qué implica la eliminación de la tasa mínima del BCRA

La eliminación de la tasa mínima obligatoria modificó el funcionamiento de los depósitos a plazo fijo. Antes, las entidades debían respetar un rendimiento mínimo establecido por la autoridad monetaria. Actualmente, los bancos tienen mayor libertad para definir las condiciones de sus depósitos en pesos.

Esto significa que un mismo monto de dinero puede generar rendimientos diferentes dependiendo de la entidad elegida y de la tasa vigente al momento de constituir el depósito.

Además, las tasas pueden variar según se trate de clientes del banco o de personas que no tengan una cuenta en la entidad. Por eso, antes de realizar una colocación, es importante revisar las condiciones específicas informadas por cada banco.

Qué hay que mirar antes de hacer un plazo fijo

La tasa de interés es uno de los principales datos que deben tener en cuenta los ahorristas, pero no es el único. También es necesario verificar el plazo de la inversión, el monto mínimo requerido y las condiciones para constituir el depósito.

La diferencia entre las tasas puede resultar relevante cuando se colocan montos elevados o cuando el ahorrista decide renovar el plazo fijo de manera periódica.

Por ejemplo, una diferencia de varios puntos porcentuales puede modificar el interés obtenido al finalizar los 30 días. Por eso, comparar las alternativas disponibles antes de inmovilizar los pesos permite conocer de antemano qué rendimiento ofrece cada entidad.

Cómo comparar las tasas de los plazos fijos

El BCRA publica información comparativa sobre las tasas ofrecidas por las entidades financieras. Los valores pueden modificarse, por lo que resulta conveniente consultar la tasa vigente antes de realizar la inversión.

En un escenario sin una tasa mínima obligatoria, la comparación adquiere mayor importancia para los ahorristas. Las diferencias entre bancos pueden determinar cuánto dinero se obtiene en concepto de intereses al finalizar el período elegido.

Plazo fijoBancosTasas de interésEconomía argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. ANSES paga en octubre:las fechas clave para los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

    ANSES paga en octubre: las fechas clave para los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

  2. Cuándo cobran los beneficiarios de ANSES en octubre, según la terminación del DNI

    Cuándo cobran los beneficiarios de ANSES en octubre, según la terminación del DNI

  3. ANSES cambia el calendario en octubre 2026:cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

    ANSES cambia el calendario en octubre 2026: cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

  4. Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida:ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

    Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida: ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

  5. ANSES:cuándo cobran en octubre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9

    ANSES: cuándo cobran en octubre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Economía

El FMI terminó su misión en Argentina:qué pasó con las metas y cuándo se define la revisión

El FMI terminó su misión en Argentina: qué pasó con las metas y cuándo se define la revisión

Axel Kicillof repudió la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras Rurales:“Es el fallo de la infamia”

La Corte revocó un fallo que obligaba a Facebook a revelar quién creó una publicación en contra de un exdiputado bonaerense

Conflicto entre influencers:la Corte revocó la prohibición de publicaciones a una influencer acusada de acoso y hostigamiento

Economía

Plazo fijo:cuánto paga cada banco a 30 días y qué tasa ofrecen en el último día de septiembre 2026

Plazo fijo: cuánto paga cada banco a 30 días y qué tasa ofrecen en el último día de septiembre 2026

El FMI terminó su misión en Argentina:qué pasó con las metas y cuándo se define la revisión

Cuándo cobran los beneficiarios de ANSES en octubre, según la terminación del DNI

Despidos en una distribuidora de golosinas:más de 50 trabajadores fueron afectados en Esteban Echeverría

Internacionales

Terror en el vuelo de Flydubai:Netanyahu confirmó que se trató de un terrorista y dijo que casi todos los pasajeros eran israelíes

Terror en el vuelo de Flydubai: Netanyahu confirmó que se trató de un terrorista y dijo que casi todos los pasajeros eran israelíes

El papa León XIV habló sobre la extrema derecha:“No es una expresión auténtica del cristianismo”

De qué trata “NAZA”:el documental sobre Gaza que se estrena en 56 países y fue rechazado por los cines de Israel

“Estoy traumatizado y la gente sigue aterrorizada”:los estremecedores relatos de los pasajeros del avión que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita