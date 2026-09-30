Plazo fijo: cuánto paga cada banco a 30 días y qué tasa ofrecen en el último día de septiembre 2026

Intereses de plazo fijo para septiembre 2026. Foto: Pexels.

Las tasas de interés de los plazos fijos en pesos presentan diferencias entre los principales bancos de Argentina. Este miércoles 30 de septiembre, el Banco Central difundió la tabla comparativa de rendimientos para depósitos a 30 días, que permite conocer cuánto ofrece cada entidad a sus clientes.

El esquema vigente se encuentra marcado por la decisión del BCRA de eliminar la tasa mínima obligatoria para los plazos fijos. De esta manera, cada banco puede establecer libremente la tasa que paga por los depósitos, lo que generó una mayor dispersión entre las alternativas disponibles para los ahorristas.

Intereses de plazo fijo para septiembre 2026. Foto: Pexels.

Cuánto pagan los principales bancos por un plazo fijo a 30 días

De acuerdo con las tasas informadas para clientes, los 10 bancos con mayor volumen de depósitos ofrecen actualmente los siguientes rendimientos:

Banco Provincia: 21%

Banco Macro: 19,5%

Banco BBVA: 19%

Banco Nación: 18,75%

Banco Credicoop: 18,5%

Banco ICBC: 18,1%

Banco Galicia: 17,25%

Banco Ciudad: 17%

Banco Santander: 16,5%

Banco Patagonia: 16%

La comparación muestra que existen diferencias entre las tasas ofrecidas por las entidades. Banco Provincia informa una tasa del 21%, mientras que Banco Patagonia ofrece 16%, según los datos publicados por el BCRA.

Qué implica la eliminación de la tasa mínima del BCRA

La eliminación de la tasa mínima obligatoria modificó el funcionamiento de los depósitos a plazo fijo. Antes, las entidades debían respetar un rendimiento mínimo establecido por la autoridad monetaria. Actualmente, los bancos tienen mayor libertad para definir las condiciones de sus depósitos en pesos.

Esto significa que un mismo monto de dinero puede generar rendimientos diferentes dependiendo de la entidad elegida y de la tasa vigente al momento de constituir el depósito.

Además, las tasas pueden variar según se trate de clientes del banco o de personas que no tengan una cuenta en la entidad. Por eso, antes de realizar una colocación, es importante revisar las condiciones específicas informadas por cada banco.

Qué hay que mirar antes de hacer un plazo fijo

La tasa de interés es uno de los principales datos que deben tener en cuenta los ahorristas, pero no es el único. También es necesario verificar el plazo de la inversión, el monto mínimo requerido y las condiciones para constituir el depósito.

La diferencia entre las tasas puede resultar relevante cuando se colocan montos elevados o cuando el ahorrista decide renovar el plazo fijo de manera periódica.

Por ejemplo, una diferencia de varios puntos porcentuales puede modificar el interés obtenido al finalizar los 30 días. Por eso, comparar las alternativas disponibles antes de inmovilizar los pesos permite conocer de antemano qué rendimiento ofrece cada entidad.

Cómo comparar las tasas de los plazos fijos

El BCRA publica información comparativa sobre las tasas ofrecidas por las entidades financieras. Los valores pueden modificarse, por lo que resulta conveniente consultar la tasa vigente antes de realizar la inversión.

En un escenario sin una tasa mínima obligatoria, la comparación adquiere mayor importancia para los ahorristas. Las diferencias entre bancos pueden determinar cuánto dinero se obtiene en concepto de intereses al finalizar el período elegido.