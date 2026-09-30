Cuándo cobran los beneficiarios de ANSES en octubre, según la terminación del DNI

La ANSES ultima los detalles del calendario de pagos de octubre de 2026, que incluirá a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Foto: ANSES

La ANSES ultima los detalles del calendario de pagos de octubre de 2026, que incluirá a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Como cada mes, las fechas de cobro estarán definidas según la prestación correspondiente, los ingresos percibidos y la terminación del DNI de cada titular.

Dentro del cronograma, se destaca una modificación por el feriado nacional del 12 de octubre, que generará una pausa en las acreditaciones. De esta manera, tras los depósitos programados para el viernes 9, los pagos se reanudarán recién el martes 13. La interrupción afectará especialmente a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3, por lo que deberán prestar atención a las fechas actualizadas para cobrar sus haberes.

El feriado nacional del 12 de octubre generará una pausa en las acreditaciones. Foto: ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: 8 de octubre.

Documentos terminados en 1: 9 de octubre.

Documentos terminados en 2: 13 de octubre.

Documentos terminados en 3: 14 de octubre.

Documentos terminados en 4: 15 de octubre.

Documentos terminados en 5: 16 de octubre.

Documentos terminados en 6: 19 de octubre.

Documentos terminados en 7: 20 de octubre.

Documentos terminados en 8: 21 de octubre.

Documentos terminados en 9: 22 de octubre.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0: 23 de octubre.

Documentos terminados en 1: 23 de octubre.

Documentos terminados en 2: 26 de octubre.

Documentos terminados en 3: 26 de octubre.

Documentos terminados en 4: 27 de octubre.

Documentos terminados en 5: 27 de octubre.

Documentos terminados en 6: 28 de octubre.

Documentos terminados en 7: 28 de octubre.

Documentos terminados en 8: 29 de octubre.

Documentos terminados en 9: 29 de octubre.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados que perciben más del haber mínimo en ANSES. Foto: ANSES

AUH, Asignaciones y Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0: 8 de octubre.

Documentos terminados en 1: 9 de octubre.

Documentos terminados en 2: 13 de octubre.

Documentos terminados en 3: 14 de octubre.

Documentos terminados en 4: 15 de octubre.

Documentos terminados en 5: 16 de octubre.

Documentos terminados en 6: 19 de octubre.

Documentos terminados en 7: 20 de octubre.

Documentos terminados en 8: 21 de octubre.

Documentos terminados en 9: 22 de octubre.

Asignación Por Embarazo

DNI terminados en 0: 9 de octubre.

DNI terminados en 1: 13 de octubre.

DNI terminados en 2: 14 de octubre.

DNI terminados en 3: 15 de octubre.

DNI terminados en 4: 16 de octubre.

DNI terminados en 5: 19 de octubre.

DNI terminados en 6: 20 de octubre.

DNI terminados en 7: 21 de octubre.

DNI terminados en 8: 22 de octubre.

DNI terminados en 9: 23 de octubre.

Asignación Por Embarazo Foto: anses.gob.ar

Asignación Por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre.

Asignación por Maternidad

El cobro de la Asignación por Maternidad irá desde el 14 de octubre hasta el 10 de noviembre.