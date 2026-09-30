Axel Kicillof repudió la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras Rurales: “Es el fallo de la infamia”

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Foto: NA

Axel Kicillof, en su rol de gobernador de la provincia de Buenos Aires, se mostró fuertemente en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó en pie la derogación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta por el DNU 70/2023 del presidente y calificó a la resolución como “el fallo de la infamia”.

“La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”, sentenció Kicillof en cuenta oficial de la red social X.

Kicillof se mostró fuertemente en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó en pie la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Foto: NA

¿Qué dice el fallo que desencadenó la respuesta de Axel Kicillof?

El mandatario provincial se pronunció luego de que el máximo tribunal revocara la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley 26.737, que establecía límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La Corte consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que había promovido la acción judicial, carecía de legitimación para hacerlo y que no existía un “caso” o “controversia” judicial en los términos exigidos por la Constitución.

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Foto: prensa.

De esa manera, el tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras, pero al dejar sin efecto la sentencia de la Cámara quedó nuevamente vigente el artículo del DNU que eliminó esas restricciones.

¿Qué dijo Axel Kicillof?

Kicillof vinculó la decisión judicial con el debate político que se produjo semanas atrás en torno de la posibilidad de flexibilizar las restricciones para la compra de tierras por extranjeros.

“Hace menos de dos meses, miles de argentinos se movilizaron para rechazar la entrega de nuestro territorio y el Gobierno ‘Nacional’ tuvo que retirar su proyecto porque no conseguía los votos en el Senado”, afirmó.

Y agregó: “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial. Se propone legalizar la entrega y el saqueo”.

EL FALLO DE LA INFAMIA La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular. Hace menos de dos meses, miles de argentinos se movilizaron para rechazar la entrega de nuestro territorio y el Gobierno “Nacional” tuvo que retirar su proyecto porque no conseguía los votos en el Senado. Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial. Se proponen legalizar la entrega y el saqueo. Termina de caerse la careta del supuesto Milei “malvinero”. Detrás de los discursos fingidos, el propósito es muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros. ¡Argentina para los argentinos! — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 30, 2026

El gobernador también apuntó directamente contra Milei y cuestionó la posición del Presidente respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas.

“Termina de caerse la careta del supuesto Milei ‘malvinero’. Detrás de los discursos fingidos, el propósito es muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros”, expresó. Kicillof cerró su publicación con la consigna: “¡Argentina para los argentinos!”.