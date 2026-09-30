Despidos en una distribuidora de golosinas: más de 50 trabajadores fueron afectados en Esteban Echeverría

Despidos en una distribuidora de golosinas Foto: x

Una distribuidora vinculada al Grupo Goldfarb, que también incluye al mayorista Diarco, desvinculó a 53 trabajadores de su centro de distribución ubicado en 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Las cesantías de los trabajos fueron confirmadas por el Sindicato de Empleados de Comercio, que realizó una protesta frente al establecimiento para reclamar la reincorporación de los empleados.

El conflicto laboral comenzó luego de que los trabajadores recibieran los telegramas de despido durante el feriado por el Día del Empleado de Comercio. La situación fue llevada a una audiencia ante la Delegación Lomas de Zamora del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, donde se analizó la posibilidad de avanzar con una conciliación obligatoria.

Despidos en una distribuidora de golosinas Foto: x

Tras conocerse las cesantías, representantes del gremio se movilizaron hasta el centro de distribución de Potigian, ubicado en San Juan 1820, en la localidad de 9 de Abril. El sindicato rechazó los despidos y solicitó que los trabajadores sean reincorporados. Según explicó Carlos Rodríguez, dirigente del gremio mercantil de Lomas de Zamora, la autoridad laboral bonaerense podría disponer una conciliación obligatoria, lo que abriría una instancia de negociación entre la empresa y los representantes de los empleados.

Además de los 53 casos confirmados, trascendió la existencia de otros 42 posibles despidos entre trabajadores vinculados al gremio de Camioneros. Sin embargo, esa segunda cifra no fue confirmada oficialmente, por lo que hasta el momento el número acreditado es de 53 trabajadores.

Por qué despidieron a los trabajadores de Potigian

Durante la audiencia ante el Ministerio de Trabajo, representantes de Potigian explicaron que las desvinculaciones estarían relacionadas con la pérdida de un contrato de distribución destinado a cadenas de estaciones de servicio. En este sentido, la empresa presentó este argumento para explicar el impacto que tuvo la finalización del servicio sobre su estructura operativa. El sindicato, en cambio, mantuvo su rechazo a las cesantías y pidió que se revierta la decisión.

Potigian forma parte del Grupo Goldfarb, conglomerado empresario que también incluye al mayorista Diarco. La compañía se dedica a la distribución mayorista de golosinas, alimentos, cigarrillos y otros productos, además de brindar servicios logísticos.

Despidos en una distribuidora de golosinas Foto: x

De acuerdo con la información difundida por la propia empresa, su red de distribución alcanza a más de 2.000 estaciones de servicio, 2.900 kioscos y 1.700 autoservicios, además de otros comercios. También informa que cuenta con 60 vehículos de reparto y 14.500 posiciones de depósito.

Hasta el momento, el conflicto se concentra en los 53 despidos confirmados en el centro de distribución de Esteban Echeverría. La eventual conciliación obligatoria podría abrir una nueva etapa de diálogo entre la empresa y el sindicato para definir el futuro laboral de los trabajadores afectados.