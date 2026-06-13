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El glamour del Mundial: las celebridades que se hicieron presentes en el triunfo de EEUU

Desde Marco Rubio a Tom Cruise, los famosos se sumaron al furor de la Copa del Mundo. Mirá las imágenes en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Celebridades en el partido de Estados Unidos en el Mundial 2026.
Celebridades en el partido de Estados Unidos en el Mundial 2026. Foto: REUTERS
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La tercera inauguración del Mundial 2026, celebrada en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y la posterior goleada de Estados Unidos sobre Paraguay contó con una nutrida lista de celebridades de Hollywood que se mezclaron con figuras del deporte y el mundo de la política.

Entre los asistentes estuvieron los actores Leonardo DiCaprio, Owen Wilson, Tom Cruise, el creador de “Star Wars”, George Lucas, la reconocida actriz colombiana Sofía Vergara, la ganadora del Oscar Halle Berry y la empresaria y celebridad Paris Hilton.

Celebridades en el partido de Estados Unidos en el Mundial 2026.
Celebridades en el partido de Estados Unidos en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

La presencia deportiva también tuvo nombres de peso como el ex futbolista inglés David Beckham y su esposa, la diseñadora y ex Spice Girl, Victoria Beckham, además de la leyenda de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar.

A ellos se sumó el empresario y fundador de Microsoft, Bill Gates, mientras que el jugador de fútbol americano Jaxson Dart asistió acompañado por Marissa Ayers, en una postal que reforzó el carácter hollywoodense del evento.

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Celebridades en el partido de Estados Unidos en el Mundial 2026.
Celebridades en el partido de Estados Unidos en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

En el plano político, el presidente Donald Trump fue el gran ausente. En su lugar, el secretario de Estado, Marco Rubio, asistió en representación de la Casa Blanca.

El mandatario sí se comunicó por teléfono con el equipo estadounidense y con Mauricio Pochettino y los felicitó por la victoria en el debut: “Creo que tienen una muy buena oportunidad de llegar hasta el final. Solo quiero desearles mucha suerte”.

Marco Rubio y Santiago Peña junto a Gianni Infantino en el Mundial 2026.
Marco Rubio y Santiago Peña junto a Gianni Infantino en el Mundial 2026. Foto: EFE

Al funcionario estadounidense se lo vio junto a Santiago Peña, presidente de Paraguay, y a Gianni Infantino, mandamás de la FIFA.

En tanto, el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau y el gobernador de California, Gavin Newsom, también estuvieron presentes en las tribunas.

Celebridades en el partido de Estados Unidos en el Mundial 2026.
Celebridades en el partido de Estados Unidos en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

El popular streamer IShowSpeed, con millones de seguidores en todo el mundo, fue otro de los invitados que asistió al debut estadounidense en el Mundial 2026.

Mundial 2026Selección Estados UnidosTom CruiseDavid BeckhamKaty Perry
Matias Greisert
Matias Greisert

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Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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