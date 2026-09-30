Terror en el vuelo de Flydubai: Netanyahu confirmó que se trató de un terrorista y dijo que casi todos los pasajeros eran israelíes

Netanyahu afirmó que fue un ataque terrorista lo sucedido en el avión de FlyDubai. Foto: Reuters.

Un vuelo de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv aterrizó de emergencia en Arabia Saudita después de un violento episodio dentro de la cabina. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que se trató del accionar de un terrorista y que fue “un incidente de seguridad extremadamente grave”.

Las declaraciones de Netanyahu sobre el vuelo de FlyDubai

Según Netanyahu, las pruebas habrían indicado que el piloto de FlyDudai apuñaló a su compañero debido a que tenía la intención de estrellar el avión. Y agregó al respecto: “Casi todos los pasajeros del vuelo eran israelíes”.

Al mismo tiempo, Netanyahu afirmó que habló con un pasajero: “Me dijo que el avión entró en picada. Me contó que, de alguna manera, logró entrar en la cabina junto con uno de los miembros de la tripulación y que, entre los dos, lograron detener al piloto mientras intentaba dañar los sistemas del avión”.

Al mismo tiempo, antes de la declaración de Netanyahu, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, había sostenido que el hecho podría haber sido un intento de atentado y afirmó que el piloto habría intentado tomar el control del avión.

El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir. Foto: REUTERS

Qué pasó en el vuelo FZ1073 de FlyDubai

El vuelo FZ1073 de FlyDubai partió desde Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurion, en Israel. Según la información difundida, a bordo viajaban 174 pasajeros, entre ellos 27 niños.

Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un altercado entre los pilotos

Aproximadamente dos horas y media después del despegue, el avión realizó una maniobra inesperada. De acuerdo con los datos de FlightRadar24, la aeronave descendió desde unos 33.000 pies hasta 17.000 pies en apenas un minuto.

Después del descenso, el avión realizó un recorrido irregular cerca de la frontera con Jordania y terminó desviándose hacia Arabia Saudita. Finalmente, solicitó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Internacional Príncipe Sultan bin Abdulaziz de Tabuk.

La tragedia del avión, desde adentro. Video: X/@L_ThinkThank

El episodio tomó una dimensión aún mayor cuando trascendió que el piloto habría atacado con un cuchillo a su compañero. Según medios israelíes, el ataque habría tenido como objetivo tomar el control de la aeronave y provocar su caída.

Los pasajeros ayudaron a controlar la situación

Uno de los pasajeros, identificado como Uri, relató al medio israelí Walla que el piloto habría intentado suicidarse mientras se encontraba dentro de la cabina.

“El piloto intentó suicidarse con nosotros”, afirmó el pasajero, quien consideró que el episodio probablemente se trató de un ataque.

Según su relato, algunos pasajeros intervinieron para ayudar al otro piloto a recuperar el control del avión y permitir que pudiera realizar el aterrizaje de emergencia.

Otro pasajero aseguró que el piloto herido se encontraba en estado crítico. Un dentista israelí que viajaba a bordo habría colaborado con la atención médica durante el vuelo. En un video difundido tras el aterrizaje puede verse al piloto herido utilizando una máscara de oxígeno mientras recibe asistencia. En las imágenes, uno de los pasajeros le dice: “Salvaste el avión”.

Los estremecedores relatos de los pasajeros del avión que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita. Video: X/SophieSophxb67

Un funcionario israelí citado por The Jerusalem Post sostuvo que “se evitó por poco una catástrofe mayor”.

Cómo fue el aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita

El aeropuerto Internacional Príncipe Sultan bin Abdulaziz de Tabuk confirmó oficialmente que recibió una solicitud de socorro del vuelo FZ1073.

Según el comunicado, la petición para realizar un aterrizaje de emergencia fue recibida a las 08:44 del miércoles 30 de septiembre de 2026, hora local.

Las autoridades activaron el protocolo de emergencia y prepararon los recursos necesarios para recibir al avión. Finalmente, la aeronave aterrizó de manera segura a las 09:45.

El aeropuerto confirmó además que tanto el comandante como el copiloto sufrieron heridas y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Mientras tanto, los pasajeros permanecieron en la terminal y recibieron asistencia. Las autoridades y FlyDubai comenzaron a coordinar el traslado de los viajeros en un avión de reemplazo.

Qué investigan las autoridades

El aeropuerto de Tabuk informó que las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones para determinar exactamente qué ocurrió dentro de la aeronave. La investigación deberá establecer qué provocó el enfrentamiento entre los miembros de la tripulación, las circunstancias en las que ambos resultaron heridos y si el episodio tuvo efectivamente como objetivo provocar la caída del avión.

Mientras Israel sostiene la hipótesis de un intento de atentado terrorista, las autoridades sauditas todavía no difundieron una conclusión definitiva sobre las causas del incidente.